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Маск обвинил американские СМИ в пропаганде повестки Демпартии

Ведомости

Американские СМИ продвигают повестку Демократической партии США, считает предприниматель Илон Маск.

Бизнесмен прокомментировал публикацию о том, что 36,4% американских журналистов ассоциировали себя с демократами в 2022 г., тогда как 3,4% причисляли себя к республиканцам.

«Это объясняет, почему СМИ – это пропагандистская машина для Демократической партии», – написал он.

Маск является сторонником кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. 10 сентября бизнесмен выразил мнение, что в случае поражения Трампа в США больше не будет «настоящих выборов».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Трамп.

По данным The Washington Post, в случае победы Трамп хочет создать специальную комиссию для проведения аудита правительственных программ. В состав ее руководства может войти Маск. В X бизнесмен написал, что «не может дождаться» этого назначения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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