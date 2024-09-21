Маск обвинил американские СМИ в пропаганде повестки Демпартии
Американские СМИ продвигают повестку Демократической партии США, считает предприниматель Илон Маск.
Бизнесмен прокомментировал публикацию о том, что 36,4% американских журналистов ассоциировали себя с демократами в 2022 г., тогда как 3,4% причисляли себя к республиканцам.
«Это объясняет, почему СМИ – это пропагандистская машина для Демократической партии», – написал он.
Маск является сторонником кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. 10 сентября бизнесмен выразил мнение, что в случае поражения Трампа в США больше не будет «настоящих выборов».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Трамп.
По данным The Washington Post, в случае победы Трамп хочет создать специальную комиссию для проведения аудита правительственных программ. В состав ее руководства может войти Маск. В X бизнесмен написал, что «не может дождаться» этого назначения.