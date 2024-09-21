Захарова: Россия не будет участвовать в «саммитах мира»

«Сам этот процесс ничего общего с урегулированием [конфликта] не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Так называемый второй саммит преследует все ту же цель – протащить абсолютно нежизнеспособную “формулу Зеленского” в качестве безальтернативной основы решения конфликта», – сказала она.