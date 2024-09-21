Захарова: Россия не будет участвовать в «саммитах мира»По ее словам, этот процесс не имеет ничего общего с урегулированием конфликта
Представители России не будут участвовать в «саммитах мира», аналогичных встрече в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сам этот процесс ничего общего с урегулированием [конфликта] не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Так называемый второй саммит преследует все ту же цель – протащить абсолютно нежизнеспособную “формулу Зеленского” в качестве безальтернативной основы решения конфликта», – сказала она.
Как уточнила Захарова, Москва при этом не отказывается от политико-дипломатического урегулирования и готова к обсуждению «действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию “на земле”, складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом РФ Владимиром Путиным инициативу».
14 июня Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.
После вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа Путин скептически отнесся к возможности переговоров с Украиной. 14 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что мирное предложение президента России с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, больше не актуально.
5 сентября Путин вновь заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.