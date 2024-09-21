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Захарова: Россия не будет участвовать в «саммитах мира»

По ее словам, этот процесс не имеет ничего общего с урегулированием конфликта
Ведомости

Представители России не будут участвовать в «саммитах мира», аналогичных встрече в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Сам этот процесс ничего общего с урегулированием [конфликта] не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Так называемый второй саммит преследует все ту же цель – протащить абсолютно нежизнеспособную “формулу Зеленского” в качестве безальтернативной основы решения конфликта», – сказала она.

Как уточнила Захарова, Москва при этом не отказывается от политико-дипломатического урегулирования и готова к обсуждению «действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию “на земле”, складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом РФ Владимиром Путиным инициативу».

14 июня Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. 

После вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа Путин скептически отнесся к возможности переговоров с Украиной. 14 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что мирное предложение президента России с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, больше не актуально.

5 сентября Путин вновь заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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