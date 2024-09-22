Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

«Хезболла» заявила о ракетном ударе по Израилю в ответ на взрывы пейджеров

Ведомости

Ливанская группировка «Хезболла» заявила о запуске ракет по территории Израиля в ответ на взрывы пейджеров и раций в Ливане, в результате которых погибли более 30 человек. Атака была направлена на оборонный объект в районе Хайфы, передает The Times of Israel со ссылкой на заявление движения. 

В районах на севере Израиля утром звучали сирены, затем были зафиксированы пуски 85 ракет, летевших с территории Ливана, говорится в сообщении армии обороны Израиля. Некоторые ракеты удалось перехватить. По данным военных, после атаки начались многочисленные пожары, работают пожарно-спасательные службы. В результате падения ракет в районе Кирьят-Бялик пострадали три человека, передает Times of Israel. «Хезболла» также взяла на себя ответственность за другой обстрел, заявив, что целью была авиабаза ВВС Израиля, расположенная в 50 км от границы с Ливаном.

После атаки на север Израиля ЦАХАЛ наносит удары по объектам террористов «Хезболлы» в Ливане, заявили военные. Утром 22 сентября армия сообщила, что за последние несколько часов «Хезболла» нанесла около 115 воздушных ударов по гражданским районам на севере страны, а защитные системы находятся в состоянии высокой готовности к отражению угроз.

Позднее военные заявили о перехвате цели, которая пересекла территорию Израиля с востока. Утром истребители ВВС также нанесли удары по десяткам террористических целей «Хезболлы», включая пусковые установки и военные сооружения в десятках районов на юге Ливана, сообщает ЦАХАЛ.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных