«Хезболла» заявила о ракетном ударе по Израилю в ответ на взрывы пейджеров

В районах на севере Израиля утром звучали сирены, затем были зафиксированы пуски 85 ракет, летевших с территории Ливана, говорится в сообщении армии обороны Израиля. Некоторые ракеты удалось перехватить. По данным военных, после атаки начались многочисленные пожары, работают пожарно-спасательные службы. В результате падения ракет в районе Кирьят-Бялик пострадали три человека, передает Times of Israel. «Хезболла» также взяла на себя ответственность за другой обстрел, заявив, что целью была авиабаза ВВС Израиля, расположенная в 50 км от границы с Ливаном.