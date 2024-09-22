«Хезболла» заявила о ракетном ударе по Израилю в ответ на взрывы пейджеров
Ливанская группировка «Хезболла» заявила о запуске ракет по территории Израиля в ответ на взрывы пейджеров и раций в Ливане, в результате которых погибли более 30 человек. Атака была направлена на оборонный объект в районе Хайфы, передает The Times of Israel со ссылкой на заявление движения.
В районах на севере Израиля утром звучали сирены, затем были зафиксированы пуски 85 ракет, летевших с территории Ливана, говорится в сообщении армии обороны Израиля. Некоторые ракеты удалось перехватить. По данным военных, после атаки начались многочисленные пожары, работают пожарно-спасательные службы. В результате падения ракет в районе Кирьят-Бялик пострадали три человека, передает Times of Israel. «Хезболла» также взяла на себя ответственность за другой обстрел, заявив, что целью была авиабаза ВВС Израиля, расположенная в 50 км от границы с Ливаном.
После атаки на север Израиля ЦАХАЛ наносит удары по объектам террористов «Хезболлы» в Ливане, заявили военные. Утром 22 сентября армия сообщила, что за последние несколько часов «Хезболла» нанесла около 115 воздушных ударов по гражданским районам на севере страны, а защитные системы находятся в состоянии высокой готовности к отражению угроз.
Позднее военные заявили о перехвате цели, которая пересекла территорию Израиля с востока. Утром истребители ВВС также нанесли удары по десяткам террористических целей «Хезболлы», включая пусковые установки и военные сооружения в десятках районов на юге Ливана, сообщает ЦАХАЛ.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт