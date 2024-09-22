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США вернут Индии почти 300 незаконно вывезенных предметов искусства

Ведомости

США вернут в Индию 297 предметов искусства, украденных или незаконно вывезенных с территории страны. Об этом сообщается на сайте индийского МИДа.

«По случаю визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США американская сторона способствовала возвращению 297 предметов старины, которые были украдены или вывезены из Индии. В ближайшее время они будут возвращены в Индию», – говорится в сообщении.

Моди поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку в возвращении артефактов. Во время встречи Моди и Байдена в Уилмингтоне несколько предметов искусства были продемонстрированы лидерам двух стран.

Отмечается, что эти древности относятся к периоду, охватывающему почти 4000 лет – с 2000 г. до нашей эры по 1900 г. нашей эры. Среди них терракотовые артефакты из Восточной Индии, изделия из камня, металла, дерева и слоновой кости. Специалисты особо отмечают статуэтку апсары из песчаника X-XI вв., фигуру Будды из песчаника XVI в., бронзовое изображение слоноголового бога Ганеши XVII в. и несколько других изображений божеств индуистского пантеона.

В ведомстве добавили, что с 2016 г. США вернули в Индию 578 предметов. Это максимальное количество артефактов, которое было возвращено Индии какой-либо страной.

В сентябре 2016 г. Национальная галерея Австралии вернула в Индию три незаконно вывезенные древности индийского происхождения. Среди возвращенных артефактов сидящая фигура Будды, буддийская панель из региона Амаравати и изображение богини Пратьянгиры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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