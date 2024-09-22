США вернут Индии почти 300 незаконно вывезенных предметов искусства

Отмечается, что эти древности относятся к периоду, охватывающему почти 4000 лет – с 2000 г. до нашей эры по 1900 г. нашей эры. Среди них терракотовые артефакты из Восточной Индии, изделия из камня, металла, дерева и слоновой кости. Специалисты особо отмечают статуэтку апсары из песчаника X-XI вв., фигуру Будды из песчаника XVI в., бронзовое изображение слоноголового бога Ганеши XVII в. и несколько других изображений божеств индуистского пантеона.