США вернут Индии почти 300 незаконно вывезенных предметов искусства
США вернут в Индию 297 предметов искусства, украденных или незаконно вывезенных с территории страны. Об этом сообщается на сайте индийского МИДа.
«По случаю визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США американская сторона способствовала возвращению 297 предметов старины, которые были украдены или вывезены из Индии. В ближайшее время они будут возвращены в Индию», – говорится в сообщении.
Моди поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку в возвращении артефактов. Во время встречи Моди и Байдена в Уилмингтоне несколько предметов искусства были продемонстрированы лидерам двух стран.
Отмечается, что эти древности относятся к периоду, охватывающему почти 4000 лет – с 2000 г. до нашей эры по 1900 г. нашей эры. Среди них терракотовые артефакты из Восточной Индии, изделия из камня, металла, дерева и слоновой кости. Специалисты особо отмечают статуэтку апсары из песчаника X-XI вв., фигуру Будды из песчаника XVI в., бронзовое изображение слоноголового бога Ганеши XVII в. и несколько других изображений божеств индуистского пантеона.
В ведомстве добавили, что с 2016 г. США вернули в Индию 578 предметов. Это максимальное количество артефактов, которое было возвращено Индии какой-либо страной.
В сентябре 2016 г. Национальная галерея Австралии вернула в Индию три незаконно вывезенные древности индийского происхождения. Среди возвращенных артефактов сидящая фигура Будды, буддийская панель из региона Амаравати и изображение богини Пратьянгиры.