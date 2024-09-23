СК передал в суд дело обвиняемого в обстрелах Белгорода украинского командира

20 августа Росфинмониторинг внес Ярошевича в перечень террористов и экстремистов. В России он был заочно арестован. Отмечалось, что, по версии следствия, Ярошевич в апреле 2022 г. приказал нанести удар по вокзалу в Краматорске из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным снарядом. СК России также обвиняет полковника в приказе о применении «Точки-У» в населенном пункте Ровеньки в Донбассе в августе 2014 г.