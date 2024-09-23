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СК передал в суд дело обвиняемого в обстрелах Белгорода украинского командира

Ведомости

Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело командира 19-й отдельной ракетной бригады Украины полковника Федора Ярошевича, заочно обвиняемого в гибели мирных жителей Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Главное военное следственное управление СК РФ завершило расследование дела Ярошевича. Украинский командир заочно обвиняется в совершении ряда террористических актов (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следствие установило, что в 2022 г. Ярошевич, находясь на позиции вверенной ему бригады вблизи Харькова, незаконно приказывал своим подчиненным наносить ракетами «Точка-У» удары по Белгородской области. Военный действовал в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины.

«В результате совершенных Ярошевичем террористических актов погибли и получили ранения гражданские лица, а размер причиненного имущественного вреда превысил 1,3 млрд руб.», – говорится в сообщении.

20 августа Росфинмониторинг внес Ярошевича в перечень террористов и экстремистов. В России он был заочно арестован. Отмечалось, что, по версии следствия, Ярошевич в апреле 2022 г. приказал нанести удар по вокзалу в Краматорске из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным снарядом. СК России также обвиняет полковника в приказе о применении «Точки-У» в населенном пункте Ровеньки в Донбассе в августе 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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