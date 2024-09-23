СК передал в суд дело обвиняемого в обстрелах Белгорода украинского командира
Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело командира 19-й отдельной ракетной бригады Украины полковника Федора Ярошевича, заочно обвиняемого в гибели мирных жителей Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Главное военное следственное управление СК РФ завершило расследование дела Ярошевича. Украинский командир заочно обвиняется в совершении ряда террористических актов (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следствие установило, что в 2022 г. Ярошевич, находясь на позиции вверенной ему бригады вблизи Харькова, незаконно приказывал своим подчиненным наносить ракетами «Точка-У» удары по Белгородской области. Военный действовал в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины.
«В результате совершенных Ярошевичем террористических актов погибли и получили ранения гражданские лица, а размер причиненного имущественного вреда превысил 1,3 млрд руб.», – говорится в сообщении.
20 августа Росфинмониторинг внес Ярошевича в перечень террористов и экстремистов. В России он был заочно арестован. Отмечалось, что, по версии следствия, Ярошевич в апреле 2022 г. приказал нанести удар по вокзалу в Краматорске из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным снарядом. СК России также обвиняет полковника в приказе о применении «Точки-У» в населенном пункте Ровеньки в Донбассе в августе 2014 г.