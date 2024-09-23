Вице-премьер Дмитрий Чернышенко войдет в наблюдательный совет ИРИ

ИРИ был создан в 2015 г. Основателями при поддержке администрации президента стали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), Медиа-коммуникационный союз и др. С 2020 г. организация проводит конкурсы на финансирование онлайн-контента.