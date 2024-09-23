Польские власти будут бороться с бобрами на фоне наводнения

Ливни начались 12 сентября, в результате реки вышли из берегов, затопив жилые районы. В Польше, по последним данным, погибли по меньшей мере 19 человек. Туск говорил, что наводнения в соседней Чехии должны перекинуться на юг Польши, угрожая Вроцлаву – городу с населением более 600 000 человек, который сильно пострадал от наводнения в 1997 г.