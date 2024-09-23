Польские власти будут бороться с бобрами на фоне наводнения
Власти Польши будут бороться с возведением дамб бобрами в связи с наводнением на юге страны. Об этом объявил премьер-министр республики Дональд Туск.
«Вы не первые требуете быстрых перемен относительно присутствия бобров на дамбах. <...> Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», – заявил он на заседании кризисного штаба (цитата по Onet).
Туск добавил, что методы по борьбе с возведением дамб использовались после наводнений 2010 г. По его словам, тогда местные экологи «были раздражены».
В середине сентября на Восточную и Центральную Европу обрушился циклон «Борис», который принес рекордные осадки и стал самым разрушительным за несколько десятилетий. От последствий непогоды пострадали Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Австрия и Германия.
Ливни начались 12 сентября, в результате реки вышли из берегов, затопив жилые районы. В Польше, по последним данным, погибли по меньшей мере 19 человек. Туск говорил, что наводнения в соседней Чехии должны перекинуться на юг Польши, угрожая Вроцлаву – городу с населением более 600 000 человек, который сильно пострадал от наводнения в 1997 г.