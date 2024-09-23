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Польские власти будут бороться с бобрами на фоне наводнения

Ведомости

Власти Польши будут бороться с возведением дамб бобрами в связи с наводнением на юге страны. Об этом объявил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Вы не первые требуете быстрых перемен относительно присутствия бобров на дамбах. <...> Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», – заявил он на заседании кризисного штаба (цитата по Onet).

Туск добавил, что методы по борьбе с возведением дамб использовались после наводнений 2010 г. По его словам, тогда местные экологи «были раздражены».

В середине сентября на Восточную и Центральную Европу обрушился циклон «Борис», который принес рекордные осадки и стал самым разрушительным за несколько десятилетий. От последствий непогоды пострадали Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Австрия и Германия. 

Ливни начались 12 сентября, в результате реки вышли из берегов, затопив жилые районы. В Польше, по последним данным, погибли по меньшей мере 19 человек. Туск говорил, что наводнения в соседней Чехии должны перекинуться на юг Польши, угрожая Вроцлаву – городу с населением более 600 000 человек, который сильно пострадал от наводнения в 1997 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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