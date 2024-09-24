Командир ракетных сил «Хезболлы» мог погибнуть при ударе Израиля по Бейруту
Командир ракетных сил ливанской группировки «Хезболла» Таляль Хамие мог погибнуть при ударе Израиля по столице Ливана – Бейруту. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Jadeed.
По информации телеканала, Хамие командовал ракетными силами шиитских формирований и отвечал за противовоздушную оборону.
Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности в Ливане сообщает, что целью израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута был один из командиров «Хезболлы». Источники отказались назвать, ктоконкретно был целью удара, и сказали, что его судьба неизвестна.
Другие источники Reuters идентифицировали убитого командира как «ведущую фигуру в ракетном подразделении» Хезболлы Ибрагима Кубаиси.
Израиль наносит удары по территории Ливана уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начал наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.
По последним данным от минздрава Ливана, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 558 человек, 1835 получили ранения. По меньшей мере в 89 ливанских школах созданы пункты временного размещения на 26 000 человек. Около 500 ливанцев пересекли границу с Сирией, спасаясь от обстрелов.
21 сентября ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию при ударе по Бейруту 16 командиров «Хезболлы», в результате которого погиб в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль. Среди ликвидированных в Бейруте ЦАХАЛ назвал также Абу Хассана Самира, который был главой учебного подразделения сил «Радван». По данным израильской армии, он участвовал в продвижении укрепления «Хезболлы» на юге Ливана и «спланировал и осуществил многочисленные обстрелы и проникновения на территорию Израиля».