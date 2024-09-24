Командир ракетных сил «Хезболлы» мог погибнуть при ударе Израиля по Бейруту

21 сентября ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию при ударе по Бейруту 16 командиров «Хезболлы», в результате которого погиб в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль. Среди ликвидированных в Бейруте ЦАХАЛ назвал также Абу Хассана Самира, который был главой учебного подразделения сил «Радван». По данным израильской армии, он участвовал в продвижении укрепления «Хезболлы» на юге Ливана и «спланировал и осуществил многочисленные обстрелы и проникновения на территорию Израиля».