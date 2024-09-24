Сийярто объяснил отказ разрешить удары вглубь РФ «здравыми голосами» на Западе
Вооруженные силы Украины до сих пор не получили разрешения на удары по России дальнобойным оружием, потому что на Западе, очевидно, еще есть «здравые голоса, способные на разумную оценку», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает Hirado.
«И мы искренне надеемся, что эта красная линия не будет пересечена», – сказал министр.
Сийярто назвал требование Киева использовать поставляемое союзниками оружие для нанесения ударов вглубь России очень опасным предложением. По словам министра, такое решение несло бы чрезвычайно серьезный риск эскалации: конфликт может легко распространиться, что станет угрозой прежде всего для соседних стран.
«Таким образом, с венгерской точки зрения и, я думаю, с точки зрения глобальной безопасности, было бы крайне опасно, если бы западное оружие могло быть использовано украинцами для нанесения глубоких ударов по российским целям», – отметил глава венгерского МИДа.
24 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что Великобритания и Франция не давали разрешения на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP для ударов по России. Днем ранее The Times писала, что президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений для вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по России дальнобойным оружием, включая британские Storm Shadow. Неназванный дипломат из одной из натовских стран называл инициативу разрешить Киеву бить по России «британо-американским решением». По его словам, проблема в отсутствии у западных стран понимания, «где на самом деле проходят красные линии».
The Washington Post (WP) со ссылкой на источники пишет, что переговоры о снятии ограничений на ракетные удары вглубь России разделили администрации Украины и США. По информации издания, продолжающаяся дискуссия также отдаляет администрацию президента США Джо Байдена от конгресса. Ссылаясь на американскую сторону, WP сообщает, что отсутствие четкой позиции Вашингтона остается мерой безопасности по предотвращению эскалации.
Представители Белого дома и Пентагона отмечали, что Киев не предоставил убедительных аргументов о том, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России будут иметь существенное значение на пути к победе в конфликте.