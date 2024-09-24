BI: военный корабль США столкнулся с неизвестным объектом в Аравийском море
Танкер-заправщик ВМС США получил повреждения после столкновения с неустановленным объектом в Аравийском море, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на источники.
В результате столкновения танкера-заправщика USNS Big Horn с неподвижным объектом никто из членов экипажа не пострадал. 24 сентября судно находилось у берегов Омана, однако позднее его буксировали в близлежащий порт. Масштаб повреждений и причина произошедшего пока неизвестны. Издание отмечает, что танкер имеет ключевое значение для операций пятого флота США в регионе.
23 сентября Пентагон сообщил, что США отправят больше войск на Ближний Восток из-за роста напряженности. По словам представителя ведомства Пэта Райдера, США наращивают присутствие в регионе из-за непредсказуемости конфликта. Представитель Пентагона также сообщил, что сейчас в регионе находятся 40 000 военных США.