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BI: военный корабль США столкнулся с неизвестным объектом в Аравийском море

Ведомости

Танкер-заправщик ВМС США получил повреждения после столкновения с неустановленным объектом в Аравийском море, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на источники.

В результате столкновения танкера-заправщика USNS Big Horn с неподвижным объектом никто из членов экипажа не пострадал. 24 сентября судно находилось у берегов Омана, однако позднее его буксировали в близлежащий порт. Масштаб повреждений и причина произошедшего пока неизвестны. Издание отмечает, что танкер имеет ключевое значение для операций пятого флота США в регионе.

23 сентября Пентагон сообщил, что США отправят больше войск на Ближний Восток из-за роста напряженности. По словам представителя ведомства Пэта Райдера, США наращивают присутствие в регионе из-за непредсказуемости конфликта. Представитель Пентагона также сообщил, что сейчас в регионе находятся 40 000 военных США.

12 августа США сообщили, что перебросят авианосец и атомную подлодку на Ближний Восток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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