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Командир «Хезболлы» Кубейси погиб при ударе Израиля

Ведомости

Высокопоставленный командир шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси погиб во время удара Израиля по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«С еще большей гордостью исламское сопротивление отдает дань памяти мученику, лидеру моджахедов Ибрагиму Мухаммаду Кубайси, <...> который пал мученической смертью», – говорится в сообщении.

Кубейси был 61 год. Он родился в 1962 г. в городе Забдин на юге Ливана и вступил в «Хезболлу» с момента ее основания в 1982 г. Он возглавлял ряд ракетных формирований группировки. Кубейси погиб 24 сентября при израильском обстреле южного пригорода Бейрута.

Вечером 24 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Кубейси. Израильская сторона утверждает, что он якобы причастен к организации теракта на горе Дов в 2000-х гг., в ходе которого были похищены и убиты старшие сержанты Беньямин Авраам, Ади Авитан и Омар Саваид. В 2004 г. их захоронили в Израиле. ЦАХАЛ утверждает, что в результате атаки на юге Ливана были уничтожены десятки складов оружия «Хезболлы», а также пусковых установок.

По данным ливанского минздрава, в результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута погибли по меньшей мере шесть человек, еще 15 получили ранения. AFP сообщало, что из-за атаки были разрушены два этажа здания, расположенного в густонаселенном жилом районе. Также повреждения получили десятки стоявших поблизости автомобилей и мотоциклов.

Израиль наносит удары по территории Ливана уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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