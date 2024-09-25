Командир «Хезболлы» Кубейси погиб при ударе Израиля

Вечером 24 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Кубейси. Израильская сторона утверждает, что он якобы причастен к организации теракта на горе Дов в 2000-х гг., в ходе которого были похищены и убиты старшие сержанты Беньямин Авраам, Ади Авитан и Омар Саваид. В 2004 г. их захоронили в Израиле. ЦАХАЛ утверждает, что в результате атаки на юге Ливана были уничтожены десятки складов оружия «Хезболлы», а также пусковых установок.