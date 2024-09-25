Командир «Хезболлы» Кубейси погиб при ударе Израиля
Высокопоставленный командир шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси погиб во время удара Израиля по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
«С еще большей гордостью исламское сопротивление отдает дань памяти мученику, лидеру моджахедов Ибрагиму Мухаммаду Кубайси, <...> который пал мученической смертью», – говорится в сообщении.
Кубейси был 61 год. Он родился в 1962 г. в городе Забдин на юге Ливана и вступил в «Хезболлу» с момента ее основания в 1982 г. Он возглавлял ряд ракетных формирований группировки. Кубейси погиб 24 сентября при израильском обстреле южного пригорода Бейрута.
Вечером 24 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Кубейси. Израильская сторона утверждает, что он якобы причастен к организации теракта на горе Дов в 2000-х гг., в ходе которого были похищены и убиты старшие сержанты Беньямин Авраам, Ади Авитан и Омар Саваид. В 2004 г. их захоронили в Израиле. ЦАХАЛ утверждает, что в результате атаки на юге Ливана были уничтожены десятки складов оружия «Хезболлы», а также пусковых установок.
По данным ливанского минздрава, в результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута погибли по меньшей мере шесть человек, еще 15 получили ранения. AFP сообщало, что из-за атаки были разрушены два этажа здания, расположенного в густонаселенном жилом районе. Также повреждения получили десятки стоявших поблизости автомобилей и мотоциклов.
Израиль наносит удары по территории Ливана уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.