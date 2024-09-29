В США умерла одна из организаторов репрессий времен «культурной революции» в КНР

В начале августа 1966 г. студенты убили замдиректора женской гимназии при Пекинском педагогическом университете Бянь Чжунъюнь. В гимназии училась Сун Биньбинь. Убийство преподавателя считается началом «культурной революции» в стране. Сама Сун Биньбинь получила одобрение Мао Цзэдуна и уже 18 августа того же года встретилась с лидером страны на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где повязала на рукав Мао красную повязку c надписью «хунвейбин».