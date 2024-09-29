В США умерла одна из организаторов репрессий времен «культурной революции» в КНР
В США умерла символ «культурной революции» в Китае и организатор массовых репрессий Сун Биньбинь, пишет The Wall Street Journal.
Сун умерла 16 сентября в возрасте 77 лет в Нью-Йорке. В США она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте в 1989 г.
Сун Биньбинь была одной из лидеров движения хунвейбинов («красногвардейцев»). Студенческие отряды были созданы для борьбы с противниками Мао Цзэдуна во время проведения «культурной революции» в 1960–1970-х гг.
«Великая пролетарская культурная революция» (полное название политических кампаний) проходила в период 1966-1976 гг. Целью движения была борьба с восстановлением капитализма в Китае и уничтожение политической оппозиции. По разным оценкам, в ходе «культурной революции» были убиты от 1,4 млн до 1,6 млн китайцев.
В начале августа 1966 г. студенты убили замдиректора женской гимназии при Пекинском педагогическом университете Бянь Чжунъюнь. В гимназии училась Сун Биньбинь. Убийство преподавателя считается началом «культурной революции» в стране. Сама Сун Биньбинь получила одобрение Мао Цзэдуна и уже 18 августа того же года встретилась с лидером страны на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где повязала на рукав Мао красную повязку c надписью «хунвейбин».