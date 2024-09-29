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В США умерла одна из организаторов репрессий времен «культурной революции» в КНР

Ведомости

В США умерла символ «культурной революции» в Китае и организатор массовых репрессий Сун Биньбинь, пишет The Wall Street Journal.

Сун умерла 16 сентября в возрасте 77 лет в Нью-Йорке. В США она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте в 1989 г.

Сун Биньбинь была одной из лидеров движения хунвейбинов («красногвардейцев»). Студенческие отряды были созданы для борьбы с противниками Мао Цзэдуна во время проведения «культурной революции» в 1960–1970-х гг.

«Великая пролетарская культурная революция» (полное название политических кампаний) проходила в период 1966-1976 гг. Целью движения была борьба с восстановлением капитализма в Китае и уничтожение политической оппозиции. По разным оценкам, в ходе «культурной революции» были убиты от 1,4 млн до 1,6 млн китайцев.

В начале августа 1966 г. студенты убили замдиректора женской гимназии при Пекинском педагогическом университете Бянь Чжунъюнь. В гимназии училась Сун Биньбинь. Убийство преподавателя считается началом «культурной революции» в стране. Сама Сун Биньбинь получила одобрение Мао Цзэдуна и уже 18 августа того же года встретилась с лидером страны на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где повязала на рукав Мао красную повязку c надписью «хунвейбин». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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