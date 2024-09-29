Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года»

На следующей неделе также состоится мероприятие в связи с годовщиной присоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей к России. Регионы вошли в состав РФ 30 сентября 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.