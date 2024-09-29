Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года»
Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
На следующей неделе также состоится мероприятие в связи с годовщиной присоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей к России. Регионы вошли в состав РФ 30 сентября 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Планируется и совещание с членами Совета безопасности России.
На прошедшей неделе с 23 по 29 сентября президент России выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024), провел совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме развития авиационного комплекса.
25 сентября президент предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. По словам Путина, в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.