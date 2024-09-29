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Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года»

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На следующей неделе также состоится мероприятие в связи с годовщиной присоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей к России. Регионы вошли в состав РФ 30 сентября 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Планируется и совещание с членами Совета безопасности России.

На прошедшей неделе с 23 по 29 сентября президент России выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024), провел совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме развития авиационного комплекса. 

25 сентября президент предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. По словам Путина, в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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