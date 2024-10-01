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The Jerusalem Post: Иран выпустил по Израилю около 400 ракет

Ведомости

Около 400 ракет были выпущены Ираном по Израилю Ираном. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным израильских СМИ, заседание кабинета министров по вопросам безопасности состоится в бункере в Иерусалиме.

После начала иранской атаки командование тыла Израиля распространило инструкции по спасению жизни в различных районах страны. Население попросили придерживаться указаний командования, в частности, услышав сирену предписывается зайти в защищенное помещение и оставаться там до дальнейших распоряжений.

1 октября агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что в США видят признаки того, что Иран готовится нанести неминуемый ракетный удар по Израилю. Предупреждение поступило после того, как израильские войска вошли в южный Ливан.

Противостояние Израиля с Ираном обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута. Иран пообещал нанести удар по Израилю в отместку за это нападение, а также за убийство политического лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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