The Jerusalem Post: Иран выпустил по Израилю около 400 ракет
По данным израильских СМИ, заседание кабинета министров по вопросам безопасности состоится в бункере в Иерусалиме.
После начала иранской атаки командование тыла Израиля распространило инструкции по спасению жизни в различных районах страны. Население попросили придерживаться указаний командования, в частности, услышав сирену предписывается зайти в защищенное помещение и оставаться там до дальнейших распоряжений.
1 октября агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что в США видят признаки того, что Иран готовится нанести неминуемый ракетный удар по Израилю. Предупреждение поступило после того, как израильские войска вошли в южный Ливан.
Противостояние Израиля с Ираном обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута. Иран пообещал нанести удар по Израилю в отместку за это нападение, а также за убийство политического лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».