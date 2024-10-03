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Участник спецоперации Амыр Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай

Ведомости

Герой России Амыр Аргамаков станет представителем Республики Алтай в Совете Федерации. Об этом сообщил Андрей Турчак в ходе инаугурации на пост главы региона. Церемонию транслировала ВГТРК «Республика Алтай».

«Сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором РФ, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», – сказал Турчак.

Аргамакову 30 лет, он родился 9 июля 1994 г. в селе Бичикту-Боом Онгудайского района Республики Алтай. В 2017 г. окончил Московское высшее военное командное училище. Служил в должности командира мотострелкового взвода, затем мотострелковой роты 71-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии. В 2018 г. участвовал в боевых действиях в Сирии. С февраля 2022 г. принимал участие в спецоперации на Украине. В 2023 г. назначен начальником штаба мотострелкового батальона, дважды награжден орденом Мужества. В январе 2024 г. с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания» удостоен звания Героя России.

Турчак стал врио главы республики 4 июня 2024 г. Ранее он занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации. На сентябрьских выборах Турчак одержал победу с 74% голосов при явке 45,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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