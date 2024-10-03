Участник спецоперации Амыр Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай

Аргамакову 30 лет, он родился 9 июля 1994 г. в селе Бичикту-Боом Онгудайского района Республики Алтай. В 2017 г. окончил Московское высшее военное командное училище. Служил в должности командира мотострелкового взвода, затем мотострелковой роты 71-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии. В 2018 г. участвовал в боевых действиях в Сирии. С февраля 2022 г. принимал участие в спецоперации на Украине. В 2023 г. назначен начальником штаба мотострелкового батальона, дважды награжден орденом Мужества. В январе 2024 г. с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания» удостоен звания Героя России.