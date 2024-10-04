Блок левых в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия правительству
Блок левых партий «Новый народный фронт» внес в национальное собрание проект вотума недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье и новому правительству, сообщает портал BFMTV со ссылкой на документ.
«Существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы», – говорится в документе. Его обсудят во вторник, 8 октября.
Первый для нового правительства вотум недоверия поддержали 192 депутата. Отмечается, что у документа очень мало шансов на принятие, поскольку фракция «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен заявила, что не будет поддерживать инициативу.
В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.
В начале сентября Макрон назначил новым премьер-министром страны Барнье – бывшего министра иностранных дел Франции. 21 сентября в стране утвердили новый состав правительства. Министром иностранных дел Франции назначен бывший министр – делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро (партия «Демократическое движение»), министром финансов стал Антуан Арман (член партии «Возрождение»), министром внутренних дел – сенатор, председатель партии «Республиканцы» Бруно Ретайо.