Блок левых в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия правительству

В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.