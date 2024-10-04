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Блок левых в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия правительству

Ведомости

Блок левых партий «Новый народный фронт» внес в национальное собрание проект вотума недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье и новому правительству, сообщает портал BFMTV со ссылкой на документ.

«Существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы», – говорится в документе. Его обсудят во вторник, 8 октября.

Первый для нового правительства вотум недоверия поддержали 192 депутата. Отмечается, что у документа очень мало шансов на принятие, поскольку фракция «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен заявила, что не будет поддерживать инициативу.

В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.

В начале сентября Макрон назначил новым премьер-министром страны Барнье – бывшего министра иностранных дел Франции. 21 сентября в стране утвердили новый состав правительства. Министром иностранных дел Франции назначен бывший министр – делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро (партия «Демократическое движение»), министром финансов стал Антуан Арман (член партии «Возрождение»), министром внутренних дел – сенатор, председатель партии «Республиканцы» Бруно Ретайо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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