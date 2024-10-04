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Посольство США предупредило своих граждан об акциях протеста в Грузии

Ведомости

Посольство США в Тбилиси предупредило своих граждан о возможных акциях протеста в Грузии на предстоящих парламентских выборах 26 октября.

Посольство призывает быть осторожными в местах массового скопления людей, избегать мест проведения митингов, следить за новостями местных СМИ.

Ранее грузинские власти заявляли, что после выборов могут быть провокации, организованные прозападными НПО.

Последние крупные акции протеста проходили в Грузии в апреле против закона об иноагентах. 11 мая на улицы вышло несколько десятков тысяч людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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