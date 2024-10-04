Посольство США предупредило своих граждан об акциях протеста в Грузии
Посольство США в Тбилиси предупредило своих граждан о возможных акциях протеста в Грузии на предстоящих парламентских выборах 26 октября.
Посольство призывает быть осторожными в местах массового скопления людей, избегать мест проведения митингов, следить за новостями местных СМИ.
Ранее грузинские власти заявляли, что после выборов могут быть провокации, организованные прозападными НПО.
Последние крупные акции протеста проходили в Грузии в апреле против закона об иноагентах. 11 мая на улицы вышло несколько десятков тысяч людей.