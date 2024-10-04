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Центральное командование ВС США подтвердило удары по объектам хуситов

Ведомости

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице командования в соцсети X.

«Силы CENTCOM нанесли удары по 15 объектам хуситов в поддерживаемых Ираном районах Йемена. Эти цели включали наступательные военные возможности хуситов», – говорится в сообщении.

В CENTCOM добавили, что удары были направлены на защиту свободы судоходства и повышение безопасности международных вод для судов США, коалиции и других торговых кораблей.

Вечером 4 октября телеканал Al Masirah, который принадлежит хуситам, сообщил, что США и Великобритания нанесли серию авиаударов по городам Йемена. По информации телеканала, речь идет об ударах по столице Сане, по аэропорту Ходейды в районе Аль-Хатиб и территории Йемена к югу от города Дамар.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 г. хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили в начале 2024 г. о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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