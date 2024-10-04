Центральное командование ВС США подтвердило удары по объектам хуситов
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице командования в соцсети X.
«Силы CENTCOM нанесли удары по 15 объектам хуситов в поддерживаемых Ираном районах Йемена. Эти цели включали наступательные военные возможности хуситов», – говорится в сообщении.
В CENTCOM добавили, что удары были направлены на защиту свободы судоходства и повышение безопасности международных вод для судов США, коалиции и других торговых кораблей.
Вечером 4 октября телеканал Al Masirah, который принадлежит хуситам, сообщил, что США и Великобритания нанесли серию авиаударов по городам Йемена. По информации телеканала, речь идет об ударах по столице Сане, по аэропорту Ходейды в районе Аль-Хатиб и территории Йемена к югу от города Дамар.
После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 г. хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили в начале 2024 г. о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.