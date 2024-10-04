США рассматривают вопрос о введении новых санкций против Ирана

Байден добавил, что Израиль еще не решил, каким образом ответить Ирану на атаку 1 октября. По его словам, этот вопрос тоже обсуждается. При этом глава США отметил, что на месте Тель-Авива «подумал бы об ударах по нефтяным месторождениям».