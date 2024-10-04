США рассматривают вопрос о введении новых санкций против Ирана
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Ирана, сообщил президент страны Джо Байден во время брифинга. Трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.
«Этот вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Байден добавил, что Израиль еще не решил, каким образом ответить Ирану на атаку 1 октября. По его словам, этот вопрос тоже обсуждается. При этом глава США отметил, что на месте Тель-Авива «подумал бы об ударах по нефтяным месторождениям».
Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал ответить на атаку. 4 октября заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Сардар Фадави заявил, что Иран ударит по нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям Израиля в случае, если тот атакует.