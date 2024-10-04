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США рассматривают вопрос о введении новых санкций против Ирана

Ведомости

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Ирана, сообщил президент страны Джо Байден во время брифинга. Трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.

«Этот вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Байден добавил, что Израиль еще не решил, каким образом ответить Ирану на атаку 1 октября. По его словам, этот вопрос тоже обсуждается. При этом глава США отметил, что на месте Тель-Авива «подумал бы об ударах по нефтяным месторождениям».

Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал ответить на атаку. 4 октября заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Сардар Фадави заявил, что Иран ударит по нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям Израиля в случае, если тот атакует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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