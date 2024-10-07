WAFA: армия Израиля взяла штурмом Дженин
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рано утром 7 октября штурмом взяла город Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает WAFA.
По информации агентства, военные в сопровождении военной техники и бульдозеров ворвались в город в направлении восточных кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер. Другие подробности не приводятся.
WAFA сообщает, что в ночь на 7 октября израильские военные также вошли в город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. ЦАХАЛ осадила государственную больницу «Табет». Кроме того, при помощи бульдозеров они разрушают инфраструктуру в городе вокруг кольцевой развязки Аль-Алими на западе, кольцевой развязки Аль-Юнис на севере и кольцевой развязки Актаба на востоке, а также дороги и инфраструктуру вокруг лагеря беженцев Нур-Шамс.
Ровно год назад 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики. На фоне произошедшего Иран нанес по Израилю ракетный удар. Тегеран назвал атаку местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.