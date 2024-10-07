WAFA: армия Израиля взяла штурмом Дженин

WAFA сообщает, что в ночь на 7 октября израильские военные также вошли в город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. ЦАХАЛ осадила государственную больницу «Табет». Кроме того, при помощи бульдозеров они разрушают инфраструктуру в городе вокруг кольцевой развязки Аль-Алими на западе, кольцевой развязки Аль-Юнис на севере и кольцевой развязки Актаба на востоке, а также дороги и инфраструктуру вокруг лагеря беженцев Нур-Шамс.