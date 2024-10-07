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NYT: поврежденное судно с удобрениями из РФ не пускают в порты ЕС

Ведомости

Поврежденное судно под флагом Мальты Ruby с 20 000 т российских удобрений на основе нитрата аммония уже несколько недель не пускает ни один порт в Северной Европе из-за опасений детонации. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, корабль покинул российский порт «Кандалакша» в августе и направился в Африку, куда должен был доставить удобрения. Но по пути судно село на мель, в результате треснул корпус, сломались руль и винт.

Тогда корабль отправился в Норвегию. С 1 по 4 сентября он находился в порту Тромсе, где его осмотрели инспекторы Норвежского морского управления. Согласно письму представитель ведомства, повреждения не затронули груз. Инспекторы также пришли к выводу, что удобрения не представляют угрозы, но все равно отправили судно на ремонт в другое место, настояв, чтобы его сопровождал буксир.

После этого Ruby не разрешили зайти в порт власти Литвы, Мальты и Великобритании. У берегов последней судно находится уже больше недели. Менеджер корабля рассказал NYT, что из-за спекуляций в СМИ британские порты не спешат его принимать. В итоге Ruby запросило разрешение на стоянку, чтобы перегрузить удобрения на другое судно и провести ремонт. Экипаж все еще ждет ответа от британских властей.

Как отмечает NYT, власти европейских стран опасаются повторения инцидента 2020 г. в Бейруте, когда в порту ливанской столицы произошел взрыв 2750 т аммиачной селитры. В результате погибли 280 человек, около 300 000 остались без крова, еще 7000 получили ранения. Экономический ущерб превысил $15 млрд. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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