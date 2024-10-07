NYT: поврежденное судно с удобрениями из РФ не пускают в порты ЕС
Поврежденное судно под флагом Мальты Ruby с 20 000 т российских удобрений на основе нитрата аммония уже несколько недель не пускает ни один порт в Северной Европе из-за опасений детонации. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
По данным газеты, корабль покинул российский порт «Кандалакша» в августе и направился в Африку, куда должен был доставить удобрения. Но по пути судно село на мель, в результате треснул корпус, сломались руль и винт.
Тогда корабль отправился в Норвегию. С 1 по 4 сентября он находился в порту Тромсе, где его осмотрели инспекторы Норвежского морского управления. Согласно письму представитель ведомства, повреждения не затронули груз. Инспекторы также пришли к выводу, что удобрения не представляют угрозы, но все равно отправили судно на ремонт в другое место, настояв, чтобы его сопровождал буксир.
После этого Ruby не разрешили зайти в порт власти Литвы, Мальты и Великобритании. У берегов последней судно находится уже больше недели. Менеджер корабля рассказал NYT, что из-за спекуляций в СМИ британские порты не спешат его принимать. В итоге Ruby запросило разрешение на стоянку, чтобы перегрузить удобрения на другое судно и провести ремонт. Экипаж все еще ждет ответа от британских властей.
Как отмечает NYT, власти европейских стран опасаются повторения инцидента 2020 г. в Бейруте, когда в порту ливанской столицы произошел взрыв 2750 т аммиачной селитры. В результате погибли 280 человек, около 300 000 остались без крова, еще 7000 получили ранения. Экономический ущерб превысил $15 млрд. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.