NYT: поврежденное судно с удобрениями из РФ не пускают в порты ЕС

После этого Ruby не разрешили зайти в порт власти Литвы, Мальты и Великобритании. У берегов последней судно находится уже больше недели. Менеджер корабля рассказал NYT, что из-за спекуляций в СМИ британские порты не спешат его принимать. В итоге Ruby запросило разрешение на стоянку, чтобы перегрузить удобрения на другое судно и провести ремонт. Экипаж все еще ждет ответа от британских властей.