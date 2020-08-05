Взрыв в Бейруте произошел в момент острого экономического кризиса в Ливане

Как замечает старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Светлана Бабенкова, причиной дефолта стала финансовая пирамида государственных ценных бумаг, созданная властями. По ее словам, для привлечения иностранных инвесторов Центральный банк Ливана предлагал по долговым бумагам проценты, заметно превышающие среднемировые показатели. Коммерческие банки Ливана продолжали инвестировать в государственный долг, потому что инвестиционно привлекательные сферы в экономике страны практически отсутствовали. Доход по бумагам старых инвесторов платился за счет денежных средств инвесторов новых. Таким образом, заключает Бабенкова, в Ливане на государственном уровне действовала так называемая схема Понци – финансовая пирамида. По ее словам, избрав путь раздувания финансового пузыря, правительство Ливана пошло против своего народа. Итогом этого стало обращение к МВФ и Всемирному банку за финансовой помощью. При этом, как подчеркивает эксперт, кредиты от международных финансовых организаций накладывают на Ливан политические обязательства – в том числе по проведению реформ, весьма непопулярных среди населения. Именно в это непростое для страны время последовали еще два сильных удара – разразилась пандемия COVID-19 и прогремел взрыв в Бейруте. По словам Бабенковой, есть оценки, что Ливану только на борьбу со старыми экономическими проблемами требуется около $93 млрд. «Ливану сейчас тяжело, очень тяжело, последствия просто катастрофические. Саудовская Аравия может дать денежные средства на восстановление Бейрута после взрыва, если это была техногенная катастрофа. Саудовской Аравии достаточно выгодно закрепиться в странах Леванта. Конечные цели саудовского руководства будут известны только по факту их действий», – высказалась эксперт.