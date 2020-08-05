Взрыв в Бейруте произошел в момент острого экономического кризиса в Ливане

Взрыв в Бейруте произошел в момент острого экономического кризиса в ЛиванеСпасти страну может только масштабная экономическая помощь
Число погибших при взрыве 4 августа в Бейруте достигло на момент сдачи номера 135 человек, более 5000 получили ранения. Как сообщает ливанский Красный Крест, больницы переполнены пострадавшими. При взрыве также пострадали посольства России и Казахстана, их сотрудники получили незначительные травмы. Точные причины взрыва пока не установлены. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что на складе в порту, где произошел взрыв, хранилось 2750 т аммиачной селитры. По его словам, к трагедии могло привести несоблюдение должных мер безопасности. В Ливане объявлен трехдневный траур, в Бейруте, получившем статус зоны бедствия, введено чрезвычайное положение сроком на две недели.
Новейшая история Ливана полна трагических событий. 60% населения страны составляют мусульмане – сунниты, шииты и алавиты, в то время как около 40% – христиане, в основном грекокатолики-марониты и православные. При этом по конституции Ливана президентом может быть только христианин-маронит, премьер-министром – мусульманин-суннит, а спикером парламента – мусульманин-шиит. В самом парламенте места должны быть равномерно распределены между христианами и мусульманами. Такой пестрый религиозный состав населения, особенно в ближневосточной стране, не раз приводил к внутренним конфликтам, в том числе к гражданской войне 1975–1990 гг.
В последние несколько лет Ливан столкнулся с рядом экономических и политических проблем. Постепенно росло влияние «Хезболлы» – шиитской военизированной группировки, поддерживаемой Тегераном, говорится в статье Ксении Светловой, опубликованной Московским центром Карнеги. Это привело к охлаждению отношений с главным кредитором Ливана – Саудовской Аравией, государственной религией которой является ислам суннитского толка. В 2016 г. саудиты еще сильнее урезали финансовую помощь Ливану, после того как сразу шесть представителей «Хезболлы» получили министерские портфели, пишет Светлова. Правительство оказалось парализовано, кредиты, предоставляемые странами Персидского залива, перестали поступать в страну, в которой росли безработица и инфляция. На экономической ситуации в Ливане серьезно сказалась проблема сирийских беженцев – более миллиона осевших в стране сирийцев оказались неподъемной ношей для ливанской экономики.
К концу 2018 г. государственный долг Ливана достиг $90 млрд, что, по оценке Всемирного банка, составляет 151% от ВВП страны. Правительство Ливана попыталось получить еще больше займов, ввело новый налог на пользование мессенджерами и повысило старые – на бензин и табак. Итогом этого стали масштабные протесты 2019 г. Протестующие требовали эффективной борьбы с коррупцией и отставки правительства. В результате протестов премьер-министр Саад Харири ушел в отставку, однако это мало помогло. В марте 2020 г. Бейрут объявил дефолт.
Как замечает старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Светлана Бабенкова, причиной дефолта стала финансовая пирамида государственных ценных бумаг, созданная властями. По ее словам, для привлечения иностранных инвесторов Центральный банк Ливана предлагал по долговым бумагам проценты, заметно превышающие среднемировые показатели. Коммерческие банки Ливана продолжали инвестировать в государственный долг, потому что инвестиционно привлекательные сферы в экономике страны практически отсутствовали. Доход по бумагам старых инвесторов платился за счет денежных средств инвесторов новых. Таким образом, заключает Бабенкова, в Ливане на государственном уровне действовала так называемая схема Понци – финансовая пирамида. По ее словам, избрав путь раздувания финансового пузыря, правительство Ливана пошло против своего народа. Итогом этого стало обращение к МВФ и Всемирному банку за финансовой помощью. При этом, как подчеркивает эксперт, кредиты от международных финансовых организаций накладывают на Ливан политические обязательства – в том числе по проведению реформ, весьма непопулярных среди населения. Именно в это непростое для страны время последовали еще два сильных удара – разразилась пандемия COVID-19 и прогремел взрыв в Бейруте. По словам Бабенковой, есть оценки, что Ливану только на борьбу со старыми экономическими проблемами требуется около $93 млрд. «Ливану сейчас тяжело, очень тяжело, последствия просто катастрофические. Саудовская Аравия может дать денежные средства на восстановление Бейрута после взрыва, если это была техногенная катастрофа. Саудовской Аравии достаточно выгодно закрепиться в странах Леванта. Конечные цели саудовского руководства будут известны только по факту их действий», – высказалась эксперт.