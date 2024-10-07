Боррель: без поддержки Запада конфликт на Украине закончится за 15 дней
Если Запад перестанет поддерживать Украину, через две недели конфликт закончится. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррельв интервью испанскому 20 minutos.
По словам Борреля, многие, прежде всего, сами украинцы, хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Если западные страны перестанут поддерживать Украину, противостояние закончится через две недели, и президент РФ Владимир Путин достигнет своих целей.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы переговоры, когда придет время, проходили на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины», – добавил Боррель.
15 сентября Боррель в ходе встречи с главой китайского дипведомства Ван И выразил обеспокоенность растущей поддержкой России со стороны Китая. Глава европейской дипломатии заявил о росте экспорта большого количества китайских товаров, которые якобы «существенно способствуют наращиванию военно-промышленной базы России». По его словам, все инициативы по урегулированию конфликта на Украине должны решаться в соответствии с Уставом ООН. Боррель также раскритиковал «бразильскую формулу мира»: по его мнению, она «противоречит» принципам международной организации.