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Боррель: без поддержки Запада конфликт на Украине закончится за 15 дней

Ведомости

Если Запад перестанет поддерживать Украину, через две недели конфликт закончится. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррельв интервью испанскому 20 minutos.

По словам Борреля, многие, прежде всего, сами украинцы, хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Если западные страны перестанут поддерживать Украину, противостояние закончится через две недели, и президент РФ Владимир Путин достигнет своих целей.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы переговоры, когда придет время, проходили на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины», – добавил Боррель.

15 сентября Боррель в ходе встречи с главой китайского дипведомства Ван И выразил обеспокоенность растущей поддержкой России со стороны Китая. Глава европейской дипломатии заявил о росте экспорта большого количества китайских товаров, которые якобы «существенно способствуют наращиванию военно-промышленной базы России». По его словам, все инициативы по урегулированию конфликта на Украине должны решаться в соответствии с Уставом ООН. Боррель также раскритиковал «бразильскую формулу мира»: по его мнению, она «противоречит» принципам международной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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