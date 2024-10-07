Военное крыло «Хамаса» ударило по Тель-Авиву ракетами
Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – военное крыло палестинского движения «Хамас» – атаковала Тель-Авив ракетами, сообщается в официальном Telegram-канале «Хамаса».
«В рамках продолжающейся войны на истощение и в ответ на преступления противника против гражданского населения бойцы "аль-Кассама» запустили ракеты в направлении Тель-Авива», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
WAFA сообщила, что ранним утром 7 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмом взяла город Дженин на Западном берегу реки Иордан. По информации агентства, военные в сопровождении военной техники и бульдозеров ворвались в город в направлении восточных кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер. Кроме того, по данным WAFA, в ночь на 7 октября израильские военные также вошли в город Тулькарм.
7 октября исполнился год с того дня, как боевики «Хамаса» напали на южные территории Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.
В конце сентября – начале октября 2024 г. ЦАХАЛ стала регулярно бить ракетами по Ливану, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики. В тот же вечер Иран нанес по Израилю ракетный удар, объяснив атаку местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.