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Военное крыло «Хамаса» ударило по Тель-Авиву ракетами

Ведомости

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – военное крыло палестинского движения «Хамас» – атаковала Тель-Авив ракетами, сообщается в официальном Telegram-канале «Хамаса».

«В рамках продолжающейся войны на истощение и в ответ на преступления противника против гражданского населения бойцы "аль-Кассама» запустили ракеты в направлении Тель-Авива», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

WAFA сообщила, что ранним утром 7 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмом взяла город Дженин на Западном берегу реки Иордан. По информации агентства, военные в сопровождении военной техники и бульдозеров ворвались в город в направлении восточных кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер. Кроме того, по данным WAFA, в ночь на 7 октября израильские военные также вошли в город Тулькарм.

7 октября исполнился год с того дня, как боевики «Хамаса» напали на южные территории Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.

В конце сентября – начале октября 2024 г. ЦАХАЛ стала регулярно бить ракетами по Ливану, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики. В тот же вечер Иран нанес по Израилю ракетный удар, объяснив атаку местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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