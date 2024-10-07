Военное крыло «Хамаса» ударило по Тель-Авиву ракетами

WAFA сообщила, что ранним утром 7 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмом взяла город Дженин на Западном берегу реки Иордан. По информации агентства, военные в сопровождении военной техники и бульдозеров ворвались в город в направлении восточных кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер. Кроме того, по данным WAFA, в ночь на 7 октября израильские военные также вошли в город Тулькарм.