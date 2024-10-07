Боррель призвал к прекращению огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке

В заявлении, опубликованном на сайте дипломатической службы Евросоюза, отмечается, что ситуация после нападения на Израиль год назад ухудшается. ЕС осуждает и отвергает эскалацию насилия на Ближнем Востоке, он также выразил тревогу по поводу бомбардировок со стороны шиитского движения «Хезболла», армии обороны Израиля и Ирана. Согласно позиции ЕС, мир, безопасность и процветание принесет только политическое решение. В заявлении подчеркивается, что Евросоюз продолжит работать в этом направлении.