Боррель призвал к прекращению огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Спустя год после начала конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» настало время прекращения огня в регионе. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал на своей странице в соцсети X.
«Наши мысли с семьями тех 1200 человек, которых "Хамас" жестоко убил 7 октября, а также с заложниками – их должны немедленно отпустить. Год спустя страдания и насилие резко возросли. Настало время прекращения огня в регионе», – написал он.
В заявлении, опубликованном на сайте дипломатической службы Евросоюза, отмечается, что ситуация после нападения на Израиль год назад ухудшается. ЕС осуждает и отвергает эскалацию насилия на Ближнем Востоке, он также выразил тревогу по поводу бомбардировок со стороны шиитского движения «Хезболла», армии обороны Израиля и Ирана. Согласно позиции ЕС, мир, безопасность и процветание принесет только политическое решение. В заявлении подчеркивается, что Евросоюз продолжит работать в этом направлении.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. 23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.