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Боррель призвал к прекращению огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Спустя год после начала конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» настало время прекращения огня в регионе. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал на своей странице в соцсети X.

«Наши мысли с семьями тех 1200 человек, которых "Хамас" жестоко убил 7 октября, а также с заложниками – их должны немедленно отпустить. Год спустя страдания и насилие резко возросли. Настало время прекращения огня в регионе», – написал он.

В заявлении, опубликованном на сайте дипломатической службы Евросоюза, отмечается, что ситуация после нападения на Израиль год назад ухудшается. ЕС осуждает и отвергает эскалацию насилия на Ближнем Востоке, он также выразил тревогу по поводу бомбардировок со стороны шиитского движения «Хезболла», армии обороны Израиля и Ирана. Согласно позиции ЕС, мир, безопасность и процветание принесет только политическое решение. В заявлении подчеркивается, что Евросоюз продолжит работать в этом направлении.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. 23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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