Президент Киргизии прибыл в Москву для участия в саммите СНГ

6 октября заведующий отделом внешней политики администрации главы Киргизии Муратбек Азымбакиев сообщил, что 8 октября Жапаров примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. На встрече будут приняты «важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».