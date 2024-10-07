Президент Киргизии прибыл в Москву для участия в саммите СНГ
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщается на сайте киргизского лидера.
В Бишкеке уточнили, что самолет киргизского лидера уже приземлился в аэропорту «Внуково-2».
В аэропорту Жапарова встретил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
6 октября заведующий отделом внешней политики администрации главы Киргизии Муратбек Азымбакиев сообщил, что 8 октября Жапаров примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. На встрече будут приняты «важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».