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Президент Киргизии прибыл в Москву для участия в саммите СНГ

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщается на сайте киргизского лидера.

В Бишкеке уточнили, что самолет киргизского лидера уже приземлился в аэропорту «Внуково-2».

В аэропорту Жапарова встретил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

6 октября заведующий отделом внешней политики администрации главы Киргизии Муратбек Азымбакиев сообщил, что 8 октября Жапаров примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. На встрече будут приняты «важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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