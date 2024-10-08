Daily Beast: при дворе короля Карла III готовятся к его смерти и смене власти

По словам собеседника издания, члены королевской семьи надеялись, что Карл III проживет так же долго, как его отец принц Филипп, герцог Эдинбургский, умерший в возрасте 99 лет, или мать Елизавета II, скончавшаяся в возрасте 96 лет. Но после диагностирования рака в это уже мало кто верит, кроме самых ярых оптимистов. Сейчас королю 75 лет.