Daily Beast: при дворе короля Карла III готовятся к его смерти и смене власти
При дворе короля Великобритании Карла III предполагают, что его болезнь может привести к скорой смерти, в связи с чем придворные начали готовиться к смене власти. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, члены королевской семьи надеялись, что Карл III проживет так же долго, как его отец принц Филипп, герцог Эдинбургский, умерший в возрасте 99 лет, или мать Елизавета II, скончавшаяся в возрасте 96 лет. Но после диагностирования рака в это уже мало кто верит, кроме самых ярых оптимистов. Сейчас королю 75 лет.
В связи с этим началось планирование и позиционирование правления наследника британского трона принца Уэльского Уильяма, старшего сына Карла III. Отмечается, что через несколько дней после того, как стало известно о болезни короля, Уильям назначил опытного бывшего дипломата Яна Патрика личным секретарем. Его планы были нарушены диагнозом рака у жены, принцессы Уэльской Кэтрин, но после завершения курса лечения супруги Уильям вновь вернулся к обязанностям.
В затруднительном положении находится принц Гарри. Долгое время он давал разоблачительные интервью и писал мемуары, обвиняя членов королевской семьи и надеясь, что ближайшие 20 лет королем будет Карл III, который однажды примет принца обратно в семью. У Гарри гораздо больше шансов договориться с Карлом III, чем с Уильямом V, считает источник.