Премьер Эфиопии примет участие в саммите БРИКС
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Аддис-Абебе.
«Эфиопская сторона подтвердила участие премьер-министра во встрече лидеров БРИКС», – сказали в диппредставительстве.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.
Сейчас задача стран БРИКС – интегрировать уже принятых членов, заявил в октябре замглавы российского внешнеполитического ведомства, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков. При этом он добавил, что двери объединения остаются открытыми. По его словам, требований к странам, которые хотят присоединиться к БРИКС, не будет, но будут определенные критерии. Рябков также анонсировал доклад о возможном новом статусе «партнера БРИКС» во время предстоящего саммита.