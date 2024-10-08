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Премьер Эфиопии примет участие в саммите БРИКС

Ведомости

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Аддис-Абебе.

«Эфиопская сторона подтвердила участие премьер-министра во встрече лидеров БРИКС», – сказали в диппредставительстве.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.

Сейчас задача стран БРИКС – интегрировать уже принятых членов, заявил в октябре замглавы российского внешнеполитического ведомства, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков. При этом он добавил, что двери объединения остаются открытыми. По его словам, требований к странам, которые хотят присоединиться к БРИКС, не будет, но будут определенные критерии. Рябков также анонсировал доклад о возможном новом статусе «партнера БРИКС» во время предстоящего саммита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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