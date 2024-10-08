Премьер Эфиопии примет участие в саммите БРИКС

Сейчас задача стран БРИКС – интегрировать уже принятых членов, заявил в октябре замглавы российского внешнеполитического ведомства, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков. При этом он добавил, что двери объединения остаются открытыми. По его словам, требований к странам, которые хотят присоединиться к БРИКС, не будет, но будут определенные критерии. Рябков также анонсировал доклад о возможном новом статусе «партнера БРИКС» во время предстоящего саммита.