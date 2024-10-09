Совет Федерации одобрил закон о продлении срока службы председателя СК России

Законопроект был внесен в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным 23 сентября. 26 сентября нижняя палата парламента приняла документ. Глава государства предложил внести изменения в ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации». Действующая редакция не допускает продления срока службы в СК сотрудника, имеющего заболевание, препятствующее исполнению служебных обязанностей, и сотрудника, достигшего 70-летнего возраста (кроме научных и педагогических работников). Путин предлагает указать, что срок пребывания на службе председателя СК, достигшего 70-летнего возраста, может быть продлен президентом. Инициатива также предполагает продление срока службы сотрудников СК после 70 лет по решению руководителей органа.