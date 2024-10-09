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Совет Федерации одобрил закон о продлении срока службы председателя СК России

Глава ведомства сможет занимать пост после 70 лет по решению президента
Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о возможности продления президентом срока пребывания на службе председателя Следственного комитета (СК) России, достигшего 70 лет. Трансляция пленарного заседания ведется в Telegram-канале СФ.

За поддержку закона проголосовали 169 сенаторов, выступивших против или воздержавшихся не было.

Законопроект был внесен в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным 23 сентября. 26 сентября нижняя палата парламента приняла документ. Глава государства предложил внести изменения в ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации». Действующая редакция не допускает продления срока службы в СК сотрудника, имеющего заболевание, препятствующее исполнению служебных обязанностей, и сотрудника, достигшего 70-летнего возраста (кроме научных и педагогических работников). Путин предлагает указать, что срок пребывания на службе председателя СК, достигшего 70-летнего возраста, может быть продлен президентом. Инициатива также предполагает продление срока службы сотрудников СК после 70 лет по решению руководителей органа.

Председателем СК является 71-летний Александр Бастрыкин, он занял этот пост в 2011 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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