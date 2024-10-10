Минобороны будет обеспечивать безопасность на объектах с ядерным оружием
Президент РФ Владимир Путин наделил Минобороны полномочиями по надзору в области промышленной безопасности на объектах разработки, испытания и утилизации ядерного оружия, следует из соответствующего президентского указа на портале официального опубликования правовых актов.
В частности, указ вносит изменения в положение о Министерстве обороны от 16 августа 2004 г, дополняя ряд статей подпунктом, в котором указывается, что Минобороны организует и осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. Указ вступает в силу с 10 октября 2024 г.
Путин 25 сентября провел постоянное совещание по ядерному сдерживанию в рамках Совбеза (такой формат был обозначен впервые), которое было посвящено обновлению «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания». Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.
В обновленной доктрине уточнены и условия перехода России к применению ядерного оружия. Путин уточнил, что власти будут рассматривать такой сценарий при «получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Также право применить ядерное оружие у России появилось, согласно новой редакции «Основ», из-за агрессии не только против нее, но и Белоруссии – как участника Союзного государства.