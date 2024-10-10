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Минобороны будет обеспечивать безопасность на объектах с ядерным оружием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин наделил Минобороны полномочиями по надзору в области промышленной безопасности на объектах разработки, испытания и утилизации ядерного оружия, следует из соответствующего президентского указа на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, указ вносит изменения в положение о Министерстве обороны от 16 августа 2004 г, дополняя ряд статей подпунктом, в котором указывается, что Минобороны организует и осуществляет федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. Указ вступает в силу с 10 октября 2024 г.

Путин 25 сентября провел постоянное совещание по ядерному сдерживанию в рамках Совбеза (такой формат был обозначен впервые), которое было посвящено обновлению «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания». Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.

В обновленной доктрине уточнены и условия перехода России к применению ядерного оружия. Путин уточнил, что власти будут рассматривать такой сценарий при «получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Также право применить ядерное оружие у России появилось, согласно новой редакции «Основ», из-за агрессии не только против нее, но и Белоруссии – как участника Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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