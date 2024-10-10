Минобороны будет обеспечивать безопасность на объектах с ядерным оружием

Путин 25 сентября провел постоянное совещание по ядерному сдерживанию в рамках Совбеза (такой формат был обозначен впервые), которое было посвящено обновлению «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания». Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.