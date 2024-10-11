Алаудинов заявил об уничтожении 70% техники ВСУ на Курском направлении
Киев собрал серьезные ресурсы для удара на Курском направлении, однако сейчас 70% этой техники уже уничтожено. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, пишет «Комсомольская правда».
По словам Алаудинова, «вся европейская рухлядь была конкретно задействована на эту операцию», а именно более 200 танков, более 400 бронированных единиц техники, БТР, БМП.
«70% этой техники уничтожены. Как только оставшаяся техника где-то появляется, ее продолжают уничтожать», – заверил командир «Ахмата», добавив, что подразделения ВСУ, которые там находятся, сформированы из мобилизованных в мае-июне 2024 г. и почти не имеют никакой подготовки.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже больше двух месяцев идут бои ВС РФ и ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что такой провокацией Киев хотел заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Но у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось, подчеркнул глава государства.