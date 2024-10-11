Алаудинов спрогнозировал завершение спецоперации в 2024 году
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия завершит специальную военную операцию в текущем году.
«Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», – сказал Алаудинов в интервью «Комсомольской правде».
В феврале 2022 г. на Украине началась специальная военная операция. В ходе боевых действий российские войска установили контроль над ЛНР, а также над значительной частью ДНР, Херсонской и Запорожской областями.
В октябре 2022 г. эти территории были включены в состав России на основании результатов референдумов, которые Украина не признает.
Новый виток напряженности произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже более двух месяцев продолжаются боевые действия между российскими войсками и украинскими вооруженными силами.