Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ZDF: встречи в формате «Рамштайн» на фоне приезда Байдена в ФРГ не будет

Ведомости

Новой встречи контактной группы по поставкам Украине в формате «Рамштайн» в Германии не будет, поскольку канцлер ФРГ Олаф Шольц уже объявил о выделении пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщил телеканал ZDF.

«Встреча в формате "Рамштайн" определенно не состоится в ближайшее время. Пакет [военной помощи], который должен был быть там объявлен, канцлер Олаф Шольц объявил в пятницу во время встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

11 октября Шольц, выступая на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине, объявил, что ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине до конца года военную помощь на €1,4 млрд. Помощь будет включать средства на системы ПВО, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, БПЛА и др.

Мероприятие должно было пройти 12 октября, но было перенесено, сообщали в пресс-службе военной базы в ФРГ. Это произошло после того, как президент США Джо Байден отложил поездку.

Перенос визита американского президента был связан с ураганом «Милтон», прошедшего в штате Флорида в начале октября. Днем 13 октября Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Байден приедет в Германию на следующей неделе. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных