ZDF: встречи в формате «Рамштайн» на фоне приезда Байдена в ФРГ не будет
Новой встречи контактной группы по поставкам Украине в формате «Рамштайн» в Германии не будет, поскольку канцлер ФРГ Олаф Шольц уже объявил о выделении пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщил телеканал ZDF.
«Встреча в формате "Рамштайн" определенно не состоится в ближайшее время. Пакет [военной помощи], который должен был быть там объявлен, канцлер Олаф Шольц объявил в пятницу во время встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
11 октября Шольц, выступая на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине, объявил, что ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине до конца года военную помощь на €1,4 млрд. Помощь будет включать средства на системы ПВО, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, БПЛА и др.
Мероприятие должно было пройти 12 октября, но было перенесено, сообщали в пресс-службе военной базы в ФРГ. Это произошло после того, как президент США Джо Байден отложил поездку.
Перенос визита американского президента был связан с ураганом «Милтон», прошедшего в штате Флорида в начале октября. Днем 13 октября Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Байден приедет в Германию на следующей неделе.