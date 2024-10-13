ZDF: встречи в формате «Рамштайн» на фоне приезда Байдена в ФРГ не будет

«Встреча в формате "Рамштайн" определенно не состоится в ближайшее время. Пакет [военной помощи], который должен был быть там объявлен, канцлер Олаф Шольц объявил в пятницу во время встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).