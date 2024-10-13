При атаке «Хезболлы» по Израилю пострадали 39 человек
В результате атаки ливанской группировки «Хезболла» дронами пострадали 39 человек в израильском городе Беньямина, сообщает издание Ynet.
Генеральный директор национальной медслужбы неотложной помощи Израиля (MDA) Эли Бин сообщил, что остояние как минимум четырех раненых является критическим, пятеро получили серьезные ранения.
Некоторые из раненых были эвакуированы вертолетом в больницу «Шиба» в Тель-ха-Шомере и больницу «Рамбам» в Хайфе. Другие пострадавшие были доставлены в больницу «Гилель Яффе» в Хадере и больницу «Эмек» в Афуле.
23 сентября этого года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.
Ynet со ссылкой на доклад министра обороны Израиля Йоава Галанта сообщило, что за год, с 8 октября 2023 г., из Ливана по израильской территории было выпущено около 14 000 ракет. По его данным, у ливанской «Хезболлы» осталось не более трети довоенного арсенала.