При атаке «Хезболлы» по Израилю пострадали 39 человек

Ynet со ссылкой на доклад министра обороны Израиля Йоава Галанта сообщило, что за год, с 8 октября 2023 г., из Ливана по израильской территории было выпущено около 14 000 ракет. По его данным, у ливанской «Хезболлы» осталось не более трети довоенного арсенала.