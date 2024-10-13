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При атаке «Хезболлы» по Израилю пострадали 39 человек

Ведомости

В результате атаки ливанской группировки «Хезболла» дронами пострадали 39 человек в израильском городе Беньямина, сообщает издание Ynet.

Генеральный директор национальной медслужбы неотложной помощи Израиля (MDA) Эли Бин сообщил, что остояние как минимум четырех раненых является критическим, пятеро получили серьезные ранения.

Некоторые из раненых были эвакуированы вертолетом в больницу «Шиба» в Тель-ха-Шомере и больницу «Рамбам» в Хайфе. Другие пострадавшие были доставлены в больницу «Гилель Яффе» в Хадере и больницу «Эмек» в Афуле.

23 сентября этого года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.

Ynet со ссылкой на доклад министра обороны Израиля Йоава Галанта сообщило, что за год, с 8 октября 2023 г., из Ливана по израильской территории было выпущено около 14 000 ракет. По его данным, у ливанской «Хезболлы» осталось не более трети довоенного арсенала. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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