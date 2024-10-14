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Песков заявил о необходимости контактов по теме ядерного оружия

Ведомости

Россия считает контакты на тему ядерного оружия необходимыми, но при этом нужно учитывать комплекс всех вопросов безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о готовности к переговорам о ядерном оружии с РФ, КНДР и КНР.

Представитель Кремля пояснил, что «в условиях войны, которая ведется в отношении России» с косвенным и даже прямым вовлечением ядерных держав – США, Великобритании, Франции, – говорить об этом, не увязывая тему с другими аспектами безопасности, «абсолютно невозможно».

«Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел», – заключил Песков.

14 октября Байден в поздравлении японской организации выживших после американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданке» с получением Нобелевской премией мира заявил, что США готовы вести переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и Китаем. Он добавил, что странам невыгодно препятствовать сокращению ядерных арсеналов. По мнению президента США, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми страны работали коллективно.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал предложение Байдена. По его словам, переговоры на тему стратегических наступательных вооружений (СНВ) с США сейчас не более полезны, чем переговоры о перемирии с Адольфом Гитлером в 1945 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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