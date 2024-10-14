Песков заявил о необходимости контактов по теме ядерного оружия

14 октября Байден в поздравлении японской организации выживших после американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданке» с получением Нобелевской премией мира заявил, что США готовы вести переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и Китаем. Он добавил, что странам невыгодно препятствовать сокращению ядерных арсеналов. По мнению президента США, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми страны работали коллективно.