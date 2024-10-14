Песков заявил о необходимости контактов по теме ядерного оружия
Россия считает контакты на тему ядерного оружия необходимыми, но при этом нужно учитывать комплекс всех вопросов безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о готовности к переговорам о ядерном оружии с РФ, КНДР и КНР.
Представитель Кремля пояснил, что «в условиях войны, которая ведется в отношении России» с косвенным и даже прямым вовлечением ядерных держав – США, Великобритании, Франции, – говорить об этом, не увязывая тему с другими аспектами безопасности, «абсолютно невозможно».
«Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел», – заключил Песков.
14 октября Байден в поздравлении японской организации выживших после американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданке» с получением Нобелевской премией мира заявил, что США готовы вести переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и Китаем. Он добавил, что странам невыгодно препятствовать сокращению ядерных арсеналов. По мнению президента США, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми страны работали коллективно.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал предложение Байдена. По его словам, переговоры на тему стратегических наступательных вооружений (СНВ) с США сейчас не более полезны, чем переговоры о перемирии с Адольфом Гитлером в 1945 г.