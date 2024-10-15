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В ВСУ назвали лиманское, покровское и кураховское горячими направлениями

Ведомости

Генштаб ВСУ назвал лиманское, кураховское и покровское направления самыми горячими в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 14 октября.

«Горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях», – говорится в сообщении.

13 октября Минобороны РФ объявило о том, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Михайловка в ДНР. Группировка также отразила 11 контратак ВСУ. В результате украинская сторона потеряла три американские боевые бронированные машины HMMWV и турецкую Kirpi, пять автомобилей, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Спецоперация России на Украине, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается более 2,5 лет. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.

6 августа этого года вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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