В ВСУ назвали лиманское, покровское и кураховское горячими направлениями
Генштаб ВСУ назвал лиманское, кураховское и покровское направления самыми горячими в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 14 октября.
«Горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях», – говорится в сообщении.
13 октября Минобороны РФ объявило о том, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Михайловка в ДНР. Группировка также отразила 11 контратак ВСУ. В результате украинская сторона потеряла три американские боевые бронированные машины HMMWV и турецкую Kirpi, пять автомобилей, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».
Спецоперация России на Украине, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается более 2,5 лет. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
6 августа этого года вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.