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США запустили разработку средств ПВО из-за прогресса России в развитии БПЛА

Ведомости

Вооруженные силы США начали совершенствовать свои системы защиты от беспилотников из-за российского прогресса в этой области. Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на представителей вооруженных сил и промышленности.

Как отмечает издание, в Америке обеспокоены тем, что на фоне спецоперации на Украине Россия стала использовать управляемые искусственным интеллектом автономные дроны, на которые не действует техника, препятствующая связи между БПЛА и оператором. В связи с этим в США разрабатывают обновления к оборонительной технологии, призванной защищать территорию от налета дронов, указано в статье.

«Наши солдаты тестируют эту систему. Мы будем использовать ее в ближайшие пару лет», – приводит СМИ слова командующего противовоздушной и противоракетной обороной подразделения ВС США Патрика Костелло.

Американская армия также проводит испытания осколочно-фугасного снаряда, предназначенного для подрыва летательных беспилотных аппаратов с близкого расстояния.

19 сентября «Ведомости» сообщали о заявлении президента РФ Владимира Путина на заседании Военно-промышленной комиссии. Глава государства пообещал увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов в 10 раз в 2024 г. Российский лидер также поделился планами по созданию до 2030 г. 48 особых научно-производственных центров по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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