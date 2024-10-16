США запустили разработку средств ПВО из-за прогресса России в развитии БПЛА
Вооруженные силы США начали совершенствовать свои системы защиты от беспилотников из-за российского прогресса в этой области. Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на представителей вооруженных сил и промышленности.
Как отмечает издание, в Америке обеспокоены тем, что на фоне спецоперации на Украине Россия стала использовать управляемые искусственным интеллектом автономные дроны, на которые не действует техника, препятствующая связи между БПЛА и оператором. В связи с этим в США разрабатывают обновления к оборонительной технологии, призванной защищать территорию от налета дронов, указано в статье.
«Наши солдаты тестируют эту систему. Мы будем использовать ее в ближайшие пару лет», – приводит СМИ слова командующего противовоздушной и противоракетной обороной подразделения ВС США Патрика Костелло.
Американская армия также проводит испытания осколочно-фугасного снаряда, предназначенного для подрыва летательных беспилотных аппаратов с близкого расстояния.
19 сентября «Ведомости» сообщали о заявлении президента РФ Владимира Путина на заседании Военно-промышленной комиссии. Глава государства пообещал увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов в 10 раз в 2024 г. Российский лидер также поделился планами по созданию до 2030 г. 48 особых научно-производственных центров по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА.