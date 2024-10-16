США запустили разработку средств ПВО из-за прогресса России в развитии БПЛА

Как отмечает издание, в Америке обеспокоены тем, что на фоне спецоперации на Украине Россия стала использовать управляемые искусственным интеллектом автономные дроны, на которые не действует техника, препятствующая связи между БПЛА и оператором. В связи с этим в США разрабатывают обновления к оборонительной технологии, призванной защищать территорию от налета дронов, указано в статье.