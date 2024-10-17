Трамп считает Зеленского виновным в российско-украинском конфликте

Издание Politico отмечает, что Трамп показывает «все более дружественные отношения с Путиным в связи с продолжающимся конфликтом на Украине». Во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в прошлом месяце он заявил, что военный конфликт должен закончиться, но дважды не дал прямого ответа, считает ли он, что Украина должна победить.