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Трамп считает Зеленского виновным в российско-украинском конфликте

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональда Трамп считает, что российско-украинский конфликт произошел по вине президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из его заявления в рамках подкаста с предпринимателем Патриком Бет-Дэвидом, опубликованном на Youtube. 

«Ему [Зеленскому] не следовало позволять этой войне начаться. Война проиграна», – сказал Трамп.

Он также добавил, что президент США Джо Байден спровоцировал этот конфликт. По словам Трампа, конфликт никогда бы не произошел, если бы он был главой государства.

В конце сентября кандидат от республиканцев заявлял, что в случае победы на выборах намерен первым делом позвонить Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину и сказать, что «пора заключать сделку».

Издание Politico отмечает, что Трамп показывает «все более дружественные отношения с Путиным в связи с продолжающимся конфликтом на Украине». Во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в прошлом месяце он заявил, что военный конфликт должен закончиться, но дважды не дал прямого ответа, считает ли он, что Украина должна победить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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