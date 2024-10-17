Трамп считает Зеленского виновным в российско-украинском конфликте
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональда Трамп считает, что российско-украинский конфликт произошел по вине президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из его заявления в рамках подкаста с предпринимателем Патриком Бет-Дэвидом, опубликованном на Youtube.
«Ему [Зеленскому] не следовало позволять этой войне начаться. Война проиграна», – сказал Трамп.
Он также добавил, что президент США Джо Байден спровоцировал этот конфликт. По словам Трампа, конфликт никогда бы не произошел, если бы он был главой государства.
В конце сентября кандидат от республиканцев заявлял, что в случае победы на выборах намерен первым делом позвонить Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину и сказать, что «пора заключать сделку».
Издание Politico отмечает, что Трамп показывает «все более дружественные отношения с Путиным в связи с продолжающимся конфликтом на Украине». Во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в прошлом месяце он заявил, что военный конфликт должен закончиться, но дважды не дал прямого ответа, считает ли он, что Украина должна победить.