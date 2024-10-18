Кабмин включит ФСБ в число органов власти с доступом к сведениям из ЗАГС

О том, что ФСБ сможет получить доступ к сведениям из ЗАГСов, сообщалось 18 июля в поправках к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Согласно нему, ФСБ также может получить возможность обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ, в том числе биометрию, без согласия со стороны сотрудников. Это также следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.