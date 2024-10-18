Кабмин включит ФСБ в число органов власти с доступом к сведениям из ЗАГС
Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект постановления правительства о включении ведомства в перечень органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект постановления разработан в целях реализации августовского закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», следует из пояснительной записки. По нему ФСБ включена в перечень органов, которые имеют право на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в едином государственном реестре.
О том, что ФСБ сможет получить доступ к сведениям из ЗАГСов, сообщалось 18 июля в поправках к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Согласно нему, ФСБ также может получить возможность обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ, в том числе биометрию, без согласия со стороны сотрудников. Это также следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
По действующим нормам такие сведения из единого госреестра ЗАГС предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Соцфонду РФ, Фонду обязательного медицинского страхования, а также избирательным комиссиям и комиссиям референдума.