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Кабмин включит ФСБ в число органов власти с доступом к сведениям из ЗАГС

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект постановления правительства о включении ведомства в перечень органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления разработан в целях реализации августовского закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», следует из пояснительной записки. По нему ФСБ включена в перечень органов, которые имеют право на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в едином государственном реестре.

О том, что ФСБ сможет получить доступ к сведениям из ЗАГСов, сообщалось 18 июля в поправках к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Согласно нему, ФСБ также может получить возможность обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ, в том числе биометрию, без согласия со стороны сотрудников. Это также следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По действующим нормам такие сведения из единого госреестра ЗАГС предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Соцфонду РФ, Фонду обязательного медицинского страхования, а также избирательным комиссиям и комиссиям референдума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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