Лыонг Кыонг из ЦК компартии избран президентом Вьетнама
Постоянный член секретариата Центрального комитета (ЦК) коммунистической партии Вьетнама генерал Лыонг Кыонг избран президентом страны, сообщает издание VnExpress.
Резолюция об избрании его президентом была принята всеми делегатами Национального собрания, всего их 440. Сразу после избрания Лыонг Кыонг поднялся на трибуну для произнесения присяги.
Новому президенту Вьетнама 67 лет, он присоединился к армии страны в 1975 г. До этого занимал должности политического комиссара, замначальника Главного управления армейского округа, был председателем Главного политического управления Вьетнама.
Согласно конституции Вьетнама 2013 г., президент избирается Национальным собранием из числа депутатов. С 22 мая 2024 г. президентом Вьетнама был То Лам, его избрали генеральным секретарем ЦК правящей партии Вьетнама.