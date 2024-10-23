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Тела погибших в Узбекистане россиян отправят на родину после экспертизы

Ведомости

Тела погибших в ташкентской гостинице россиян отправят в Россию после завершения судебной экспертизы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Узбекистана Хаета Шамсутдинова.

«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», – сказал он.

22 октября агентство UzDaily со ссылкой Шамсутдинова сообщало, что в одном из отелей Ташкента были обнаружены мертвыми трое человек, среди которых двое граждан России. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестной этиологии. Уголовное дело возбуждено по п.«а» ч.4 ст. 186 УК Узбекистана (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

Telegram-канал Baza сообщил, что среди погибших – журналистка Инесса Паперная, 1977 года рождения, работавшая в журнале «Профиль» и сотрудничавшая с «Лентой.ру», и ее друг 1979 года рождения. Генпрокуратура подтвердила эти данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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