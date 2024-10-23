Тела погибших в Узбекистане россиян отправят на родину после экспертизы
Тела погибших в ташкентской гостинице россиян отправят в Россию после завершения судебной экспертизы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Узбекистана Хаета Шамсутдинова.
«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», – сказал он.
22 октября агентство UzDaily со ссылкой Шамсутдинова сообщало, что в одном из отелей Ташкента были обнаружены мертвыми трое человек, среди которых двое граждан России. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестной этиологии. Уголовное дело возбуждено по п.«а» ч.4 ст. 186 УК Узбекистана (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).
Telegram-канал Baza сообщил, что среди погибших – журналистка Инесса Паперная, 1977 года рождения, работавшая в журнале «Профиль» и сотрудничавшая с «Лентой.ру», и ее друг 1979 года рождения. Генпрокуратура подтвердила эти данные.