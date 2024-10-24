Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории

В августе заместитель премьер-министра и министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил, что республика в вопросе соблюдения антироссийских санкций намерена ставить на первое место собственные экономические интересы. По его словам, страна «не будет слепо следовать санкциям», если они затронут компании, которые являются основными работодателями в своих регионах. Жумангарин, в частности, утверждал, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников., которые имеют двойное военное и гражданское назначение, поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.