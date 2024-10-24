Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории
Казахстан не желает, чтобы его территория использовалась для обхода антироссийских санкций. Об этом заявил замглавы МИДа республики Роман Василенко, сообщает польское агентство PAP.
«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», – отметил Василенко (цитата по ТАСС).
В августе заместитель премьер-министра и министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил, что республика в вопросе соблюдения антироссийских санкций намерена ставить на первое место собственные экономические интересы. По его словам, страна «не будет слепо следовать санкциям», если они затронут компании, которые являются основными работодателями в своих регионах. Жумангарин, в частности, утверждал, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников., которые имеют двойное военное и гражданское назначение, поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.
В январе – мае объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд, рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия. За январь – май экспорт в КНР вырос на 19,4%, достигнув $6,8 млрд. Поставки в Италию, несмотря на сокращение в 10,5%, составили $4,6 млрд. В целом экспорт страны вырос на 1,8% до $32,5 млрд. Увеличение показателя было поддержано ростом поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов.