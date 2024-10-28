На парламентских выборах в Литве победила социал-демократическая партия

В первом туре парламентских выборов в Литве также лидировали социал-демократы, а второе место занимала партия «Союз отечества – Христианские демократы». Как сообщал «Ведомостям» доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, с возможным приходом к власти социал-демократов ничего принципиально нового не произойдет. С учетом вовлеченности Литвы в работу НАТО, определяющими для нее будут не внешне- или внутриполитические интересы, а рекомендации из Вашингтона. Таким образом, приход оппозиции к власти в Литве – это только смена декораций, говорил он.