На парламентских выборах в Литве победила социал-демократическая партия
Социал-демократическая партия победила во втором туре выборов в сейм Литвы, следует из предварительных данных, опубликованных на сайте Главной избирательной комиссии (ГИК).
Социал-демократы получат 52 мандата из 141. Правящая консервативная партия «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» получит 28 мест в парламенте, а партия «Заря Немана» – 20.
В первом туре парламентских выборов в Литве также лидировали социал-демократы, а второе место занимала партия «Союз отечества – Христианские демократы». Как сообщал «Ведомостям» доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, с возможным приходом к власти социал-демократов ничего принципиально нового не произойдет. С учетом вовлеченности Литвы в работу НАТО, определяющими для нее будут не внешне- или внутриполитические интересы, а рекомендации из Вашингтона. Таким образом, приход оппозиции к власти в Литве – это только смена декораций, говорил он.