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На парламентских выборах в Литве победила социал-демократическая партия

Ведомости

Социал-демократическая партия победила во втором туре выборов в сейм Литвы, следует из предварительных данных, опубликованных на сайте Главной избирательной комиссии (ГИК).

Социал-демократы получат 52 мандата из 141. Правящая консервативная партия «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» получит 28 мест в парламенте, а партия «Заря Немана» – 20.

В первом туре парламентских выборов в Литве также лидировали социал-демократы, а второе место занимала партия «Союз отечества – Христианские демократы». Как сообщал «Ведомостям» доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, с возможным приходом к власти социал-демократов ничего принципиально нового не произойдет. С учетом вовлеченности Литвы в работу НАТО, определяющими для нее будут не внешне- или внутриполитические интересы, а рекомендации из Вашингтона. Таким образом, приход оппозиции к власти в Литве – это только смена декораций, говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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