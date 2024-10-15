Правящая партия Литвы не смогла победить в первом туре выборов

Правящая партия Литвы не смогла победить в первом туре выборовКрупного успеха добились ультраправые
В первом туре парламентских выборов в Литве лидирует оппозиция в лице социал-демократов. По данным литовского избиркома, социал-демократическая партия набрала 19,3% голосов и получит 18 из 70 мест, избираемых по спискам. Второе место заняла правящая консервативная партия «Союз отечества – Христианские демократы» действующего премьер-министра Ингриды Шимоните с 18% голосов и 17 местами в сейме. 14,99% удалось набрать впервые участвовавшей в выборах крайне правой партии «Заря Немана». Также в сейм прошли Союз демократов «Во имя Литвы», Движение либералов и «Союз литовских крестьян и зеленых». Второй тур, где изберут еще 71 депутата по мажоритарной системе, пройдет 27 октября.
Лидер «Зари Немана» 42-летний Ремигиюс Жемайтайтис сложил свой депутатский мандат в 2023 г. из-за скандальных антисемитских высказываний. В частности, Жемайтайтис обвинял евреев в сотрудничестве с коммунистами в советский период истории Литвы. Кроме того, в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) политик выложил антисемитское стихотворение, призывающее к убийству евреев, и подчеркнул, что появляются такие тексты из-за действий Израиля и литовских евреев.
Победившие на выборах социал-демократы уже призвали к созданию коалиции. По мнению их лидера Вилии Блинкявичюте, возможно сотрудничество с небольшими центристскими партиями типа «Во имя Литвы». При этом она исключила любую вероятность сотрудничества с «Зарей Немана».
С возможным приходом к власти социал-демократов ничего принципиально нового не произойдет, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Учитывая вовлеченность Литвы в работу НАТО, определяющими для нее будут не внешне- или внутриполитические интересы, а рекомендации из Вашингтона. Таким образом, приход оппозиции к власти в Литве – это только смена декораций. По словам эксперта, литовская государственная система построена таким образом, что разные партии являются нишами для людей, желающих реализовать себя в политике. «Искренних и убежденных сторонников того или иного идеологического течения в подобной политической системе нет. При этом улучшение отношений России с Литвой возможно только после завершения СВО и выхода на переговорный трек с Западом. В основном же политика Литвы при любой власти – это политика политического флюгера», – резюмирует эксперт.
Говорить о победе социал-демократов в Литве пока рано – стране предстоит второй тур выборов, отмечает шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович. Даже в случае их прихода к власти внешняя политика Литвы не изменится. У всех фракций литовского парламента есть абсолютный проамериканский и антироссийский консенсус. Если раньше социал-демократы были известны как люди с менее ястребиным подходом, то сейчас и они не занимают конструктивных позиций во внешней политике. При этом, добавляет эксперт, население Литвы медленно, но верно сокращается и власти ничего с этим не делают. Для литовских властей, продолжает Носович, демография и социальная политика не являются важной задачей, в приоритете укрепление безопасности страны и ее оборона от «российской угрозы». Смена приоритетов в современной Литве маловероятна – любое правительство, которое нашло бы смелость открыто высказать недовольство этим основным направлением политики, тут же получило бы клеймо «пророссийских предателей».