Правящая партия Литвы не смогла победить в первом туре выборов

Говорить о победе социал-демократов в Литве пока рано – стране предстоит второй тур выборов, отмечает шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович. Даже в случае их прихода к власти внешняя политика Литвы не изменится. У всех фракций литовского парламента есть абсолютный проамериканский и антироссийский консенсус. Если раньше социал-демократы были известны как люди с менее ястребиным подходом, то сейчас и они не занимают конструктивных позиций во внешней политике. При этом, добавляет эксперт, население Литвы медленно, но верно сокращается и власти ничего с этим не делают. Для литовских властей, продолжает Носович, демография и социальная политика не являются важной задачей, в приоритете укрепление безопасности страны и ее оборона от «российской угрозы». Смена приоритетов в современной Литве маловероятна – любое правительство, которое нашло бы смелость открыто высказать недовольство этим основным направлением политики, тут же получило бы клеймо «пророссийских предателей».