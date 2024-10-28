Премьер Грузии Кобахидзе: евроинтеграция остается главным приоритетом
Евроинтеграция остается главным внешнеполитическим приоритетом Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе во время заседания парламента.
«Мы ожидаем перезагрузки отношений, что будет происходить, думаю, в интенсивном режиме уже с начала будущего года», – добавил он (цитата по ТАСС).
В Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. Она набрала 53,9% голосов.
Представители коалиции «Единство – национальное движение» (ЕНД) и «Коалиции за перемены» не признали итоги выборов. К ним также присоединилась партия «Лело», состоящая в коалиции с «Сильной Грузией». Не готова признать результаты прошедших выборов и президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает в декабре 2024 г.
В 2024 г. власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Опрошенные «Ведомостями» эксперты указали на связь законопроекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты». После принятия закона об иноагентах отношения Грузии и ЕС обострились.