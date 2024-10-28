Премьер Грузии Кобахидзе: евроинтеграция остается главным приоритетом

В 2024 г. власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Опрошенные «Ведомостями» эксперты указали на связь законопроекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты». После принятия закона об иноагентах отношения Грузии и ЕС обострились.