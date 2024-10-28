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Премьер Грузии Кобахидзе: евроинтеграция остается главным приоритетом

Ведомости

Евроинтеграция остается главным внешнеполитическим приоритетом Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе во время заседания парламента.

«Мы ожидаем перезагрузки отношений, что будет происходить, думаю, в интенсивном режиме уже с начала будущего года», – добавил он (цитата по ТАСС).

В Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. Она набрала 53,9% голосов.

Представители коалиции «Единство – национальное движение» (ЕНД) и «Коалиции за перемены» не признали итоги выборов. К ним также присоединилась партия «Лело», состоящая в коалиции с «Сильной Грузией». Не готова признать результаты прошедших выборов и президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает в декабре 2024 г.

В 2024 г. власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Опрошенные «Ведомостями» эксперты указали на связь законопроекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты». После принятия закона об иноагентах отношения Грузии и ЕС обострились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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