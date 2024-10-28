Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США
Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Байден посетил избирательный участок в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где находится его частная резиденция.
По сообщению журналистов, президент стоял в очереди, как и другие пришедшие на участок люди. Комментариев журналистам он не давал.
Как сообщалось ранее, на выборах в США досрочно проголосовали 43 млн человек – 42% зарегистрированных демократов и 40% республиканцев. Зарегистрировались для досрочного голосования более 60 млн человек (45% демократов и 29% республиканцев).
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатами стали: экс-президент от республиканцев Дональд Трамп и действующая вице-президент от демократов Камала Харрис.