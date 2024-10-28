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Канада пересмотрит отношения с руководством Грузии после парламентских выборов

Ведомости

Канадская сторона намерена пересмотреть отношения с Грузией из-за «нарушений» в ходе парламентских выборов 26 октября, говорится в сообщении канадского МИДа.

Канада оставалась продолжительное время партнером Грузии, но теперь вынуждена пересмотреть свои отношения с грузинской стороной, отмечает ведомство. В канадском внешнеполитическом ведомстве указали, что приняли к сведению результаты прошедших выборов в Грузии, а также сослались на данные ОБСЕ, которая подчеркнула присутствие неких нарушений на выборах.

Также Оттава призвала Тбилиси «уважать права и обеспечить безопасность людей в контексте мирных протестов».

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов «не заслуживают доверия». Наблюдательные миссии ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и НАТО заявили о «нарушениях», но тем не менее не стали подвергать сомнению исход голосования в целом.

28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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