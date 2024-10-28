Канада пересмотрит отношения с руководством Грузии после парламентских выборов
Канадская сторона намерена пересмотреть отношения с Грузией из-за «нарушений» в ходе парламентских выборов 26 октября, говорится в сообщении канадского МИДа.
Канада оставалась продолжительное время партнером Грузии, но теперь вынуждена пересмотреть свои отношения с грузинской стороной, отмечает ведомство. В канадском внешнеполитическом ведомстве указали, что приняли к сведению результаты прошедших выборов в Грузии, а также сослались на данные ОБСЕ, которая подчеркнула присутствие неких нарушений на выборах.
Также Оттава призвала Тбилиси «уважать права и обеспечить безопасность людей в контексте мирных протестов».
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов «не заслуживают доверия». Наблюдательные миссии ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и НАТО заявили о «нарушениях», но тем не менее не стали подвергать сомнению исход голосования в целом.
28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран.