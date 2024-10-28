Канада пересмотрит отношения с руководством Грузии после парламентских выборов

Канада оставалась продолжительное время партнером Грузии, но теперь вынуждена пересмотреть свои отношения с грузинской стороной, отмечает ведомство. В канадском внешнеполитическом ведомстве указали, что приняли к сведению результаты прошедших выборов в Грузии, а также сослались на данные ОБСЕ, которая подчеркнула присутствие неких нарушений на выборах.