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Медведев назвал стандартным ответом на действия Зурабишвили отстранение и арест

Ведомости

Стандартным ответом на действия президента Грузии Саломе Зурабишвили стали бы отстранение ее от должности и арест. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Марионеточный президент Грузии отказалась признать итоги выборов и пошла против Конституции, призвав к перевороту. Стандартная практика в таких случаях – отстранение от должности и арест», – отметил Медведев.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Всего проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала партия «Грузинская мечта» с 53,9% голосов. При этом она получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов.

Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов в Грузии и призвала граждан выходить на митинг 28 октября. Она назвала выборы «тотальным мошенничеством» и заявила, что они были «российскими». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения и указал, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии. Затем грузинский президент заявила об отсутствии доказательства влияния России на итоги парламентских выборов в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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