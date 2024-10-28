Медведев назвал стандартным ответом на действия Зурабишвили отстранение и арест
Стандартным ответом на действия президента Грузии Саломе Зурабишвили стали бы отстранение ее от должности и арест. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Марионеточный президент Грузии отказалась признать итоги выборов и пошла против Конституции, призвав к перевороту. Стандартная практика в таких случаях – отстранение от должности и арест», – отметил Медведев.
26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Всего проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала партия «Грузинская мечта» с 53,9% голосов. При этом она получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов.
Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов в Грузии и призвала граждан выходить на митинг 28 октября. Она назвала выборы «тотальным мошенничеством» и заявила, что они были «российскими». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения и указал, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии. Затем грузинский президент заявила об отсутствии доказательства влияния России на итоги парламентских выборов в стране.