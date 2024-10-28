Медведев назвал стандартным ответом на действия Зурабишвили отстранение и арест

Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов в Грузии и призвала граждан выходить на митинг 28 октября. Она назвала выборы «тотальным мошенничеством» и заявила, что они были «российскими». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения и указал, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии. Затем грузинский президент заявила об отсутствии доказательства влияния России на итоги парламентских выборов в стране.