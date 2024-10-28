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Шойгу обсудил украинскую проблематику с президентом ОАЭ

Ведомости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби обсудил украинскую проблематику. Об этом сообщается на сайте Совбеза РФ.

На встрече обсуждались итоги государственного визита президента ОАЭ в Россию и реализация договоренностей между лидерами России и ОАЭ. Шойгу отметил значение этого визита для отношений стран. По его словам, приезд президента ОАЭ создал надежную основу для развития отношений между Россией и эмиратами.

Стороны также затронули отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности. Особое внимание секретарь Совбеза РФ и президент ОАЭ уделили укреплению диалога по линии заинтересованных ведомств стран, в том числе реализацию совместных проектов и наращивание делегационных обменов между профильными экспертами.

«Состоявшаяся встреча прошла в теплой атмосфере дружбы и взаимодоверия, характерной для текущего уровня российско-эмиратских отношений, не подверженных сиюминутной внешнеполитической конъюнктуре», – говорится в сообщении.

21 октября президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ провели переговоры. Президент ОАЭ отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения стран качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики. До проведения переговоров главы государств приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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