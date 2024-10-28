Шойгу обсудил украинскую проблематику с президентом ОАЭ

На встрече обсуждались итоги государственного визита президента ОАЭ в Россию и реализация договоренностей между лидерами России и ОАЭ. Шойгу отметил значение этого визита для отношений стран. По его словам, приезд президента ОАЭ создал надежную основу для развития отношений между Россией и эмиратами.