Шойгу обсудил украинскую проблематику с президентом ОАЭ
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби обсудил украинскую проблематику. Об этом сообщается на сайте Совбеза РФ.
На встрече обсуждались итоги государственного визита президента ОАЭ в Россию и реализация договоренностей между лидерами России и ОАЭ. Шойгу отметил значение этого визита для отношений стран. По его словам, приезд президента ОАЭ создал надежную основу для развития отношений между Россией и эмиратами.
Стороны также затронули отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности. Особое внимание секретарь Совбеза РФ и президент ОАЭ уделили укреплению диалога по линии заинтересованных ведомств стран, в том числе реализацию совместных проектов и наращивание делегационных обменов между профильными экспертами.
«Состоявшаяся встреча прошла в теплой атмосфере дружбы и взаимодоверия, характерной для текущего уровня российско-эмиратских отношений, не подверженных сиюминутной внешнеполитической конъюнктуре», – говорится в сообщении.
21 октября президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ провели переговоры. Президент ОАЭ отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения стран качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики. До проведения переговоров главы государств приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак.