Хорватия передаст Украине советские танки после приобретения новых у Германии
Хорватия приобретет у Германии 50 танков Leopard 2A8 для замены советских танков, которые правительство страны отправит на Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Хорватии Ивана Анушича после встречи с немецким министром обороны Борисом Писториусом.
По словам Анушича, Хорватия сможет к концу 2024 г. поставить Украине 30 боевых танков и 30 боевых машин пехоты.
Хорватия планирует использовать финансовые средства, полученные от ФРГ в рамках первой поставки этих танков и боевых машин, для приобретения новых немецких танков Leopard 2A8.
«Тот факт, что Хорватия сотрудничает с нами в рамках совместной закупки основных боевых танков Leopard 2A8, укрепляет позиции Германии как промышленного центра и обеспечивает единые стандарты в рамках НАТО», – заявил Писториус.
При этом 8 октября президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что пока он занимает свой пост, хорватские солдаты не будут отправлены на Украину.