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Хорватия передаст Украине советские танки после приобретения новых у Германии

Ведомости

Хорватия приобретет у Германии 50 танков Leopard 2A8 для замены советских танков, которые правительство страны отправит на Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Хорватии Ивана Анушича после встречи с немецким министром обороны Борисом Писториусом.

По словам Анушича, Хорватия сможет к концу 2024 г. поставить Украине 30 боевых танков и 30 боевых машин пехоты.

Хорватия планирует использовать финансовые средства, полученные от ФРГ в рамках первой поставки этих танков и боевых машин, для приобретения новых немецких танков Leopard 2A8.

«Тот факт, что Хорватия сотрудничает с нами в рамках совместной закупки основных боевых танков Leopard 2A8, укрепляет позиции Германии как промышленного центра и обеспечивает единые стандарты в рамках НАТО», – заявил Писториус.

При этом 8 октября президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что пока он занимает свой пост, хорватские солдаты не будут отправлены на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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