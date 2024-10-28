Хорватия передаст Украине советские танки после приобретения новых у Германии

Хорватия приобретет у Германии 50 танков Leopard 2A8 для замены советских танков, которые правительство страны отправит на Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Хорватии Ивана Анушича после встречи с немецким министром обороны Борисом Писториусом.